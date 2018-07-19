Как купить элитную квартиру в ОАЭ недорого

Решение в одном клике от вас.

Идея

Арабские Эмираты умеют удивлять. Посмотрите на Дубай . В середине XX века здесь была пустыня, а сейчас… Самый высокий небоскреб в мире «Бурдж-Халифа», самый огромный торгово-развлекательный центр «Дубай Молл», самый шикарный и единственный в мире 7-звездочный отель «Бурдж-эль-Араб». И это лишь единицы из сотен впечатляющих проектов.

Амбициозность ОАЭ привлекает, причем не только праздное внимание, но и капитал. 30 миллиардов долларов! Эта астрономическая сумма — объем сделок с недвижимостью одного Дубая лишь за первую половину 2018 года.

Охладить пыл вдохновленных покупателей могут только цены. К примеру, на знаменитых искусственных островах «Пальма Джумейра» каждый квадратный метр стоит от $5000. И это ценник на типовое жилье, апартаменты премиум-класса обойдутся минимум в миллион долларов.

Так можно ли купить элитную квартиру в ОАЭ недорого? Можно. И рецепт на удивление прост.

Страна развивается колоссальными темпами, буквально каждый год анонсируют новые удивительные проекты. Если войдете в них на старте, получите квартиру с лучшим соотношением цены и качества. И станете частью впечатляющего будущего.

Решение

Эмират Рас-эль-Хайма. 2013 год. Государственная компания «Аль Марджан», принадлежащая правительству эмирата, запускает новый мега-проект. Первый в регионе архипелаг из четырех искусственных островов — Аль Марджан.

Площадь для застройки — 2,7 млн квадратных метров. Расположение — Персидский залив, 40 минут езды от аэропорта Дубая. Планы — грандиозные.

Всего за несколько лет девелопер смог превратить архипелаг Аль Марджан в изысканный и популярный курорт, главную точку притяжения для туристов в эмирате. Пятизвездочные отели, ухоженные парки и пляжи, клубы и рестораны на любой вкус… Гости приехали и им понравилось. Годовая заполняемость отелей достигает 85%.

Позаботились и о юридической стороне вопроса. Аль Марджан признали свободной экономической зоной. А значит, иностранцы могут купить местную недвижимость в 100% собственность, а у резидентов не будет личных и подоходных налогов.

Это только начало. Но, согласитесь, начало многообещающее.

Кроме отелей и общественных пространств на архипелаге строят жилье. Первый полностью жилой проект на островах Аль Марджан, получивший награду как лучший комплекс на побережье — Pacific. Просто посмотрите, какое качество жизни он предлагает.

Как видите, в комплексе полный «джентельменский набор» действительно элитного жилья — современные светлые апартаменты с видами на Персидский залив, частный пляж только для жителей дома, бассейны и теннисные корты на крыше, спортивный клуб, оборудованный по последнему слову техники, круглосуточная охрана и консьерж-сервис. А в 5 минутах ходьбы — инфраструктура 5-звездочных отелей.

Но самое интересное — это цены, которые предлагает застройщик. Студии — от $95 000, апартаменты с одной спальней — $150 000, семейные сьюты с двумя спальнями, в каждой из которых свой санузел — $184 000, а шикарные двухуровневые дуплексы — $281 000. Планировки можно посмотреть на сайте застройщика.

Проект полностью готов и уже введен в эксплуатацию. Это значит, что квартиру можно купить в рассрочку. О действующих на текущий момент планах платежей можно узнать напрямую у застройщика.

Мотивация

Зачем покупать квартиру на архипелаге Аль Марджан? Это как раз тот случай, когда можно совместить приятное с полезным.

Во-первых, чтобы отдыхать с семьей в элитной квартире, расположенной в самом живописном эмирате ОАЭ, которая досталась вам по низкой — для недвижимости такого класса — цене.

Во-вторых, чтобы следить, как дорожает ваша собственность вместе с развитием островов Аль Марджан.

Для тех, кто решится на сделку до 31 июля 2018 года, будет действовать специальное предложение лета — собственник в течение года не платит ничего за содержание жилого комплекса.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу sales@pacific-almarjan.com или позвоните по телефону +971 7 227 4446.

Оставить заявку можно по ссылке.

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