Ещё
Челябинцы сумели отстоять свой сквер от поползновений застройщика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцы сумели отстоять свой сквер от поползновений застройщика 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На состоявшихся сегодня, 19 октября, в Челябинском доме архитектора общественных слушаниях жители Курчатовского района при поддержке депутатов городской думы единогласно выступили против строительства двухэтажного кафе на территории сквера у пересечения улицы Красного Урала с Комсомольским проспектом, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск», присутствовавший на слушаниях.
Депутаты городского парламента Виталий Рыльских и Виталий Хромов намерены обратиться к главе Челябинска Евгению Тефтелеву с инициативой расторгнуть договор аренды земельного участка с ООО «Интерторг» и ввести мораторий на застройку в зеленых зонах города.
По словам представителя застройщика — ООО «Интерторг» — Алексея Худякова, земельный участок с кадастровым номером 74:36:0716007:35 площадью 744 квадратных метра под строительство двухэтажного кафе площадью 200 квадратных метров с пятью парковочными местами для автомобилей был предоставлен компании еще в 2007 году. За это время был подготовлен и согласован эскизный проект. Он не предусматривал вырубку деревьев сквера, а предполагал лишь частичную ликвидацию газонов и огромной цветочной клумбы. При этом на застройщика возлагались обязанности по компенсационной высадке растений и вертикальному озеленению территории. Сам участок занимает лишь одну двадцатую территории сквера площадью 10 тысяч 689 квадратных метров.
Как заявила руководитель инициативной группы жильцов дома по улице Красного Урала, 5 Нина Зайцева, сам сквер был высажен курчатовцами 43 года назад и сегодня является единственным местом отдыха в районе. Сюда приходят пенсионеры, родители с детьми, инвалиды. «Чиновники, выдающие разрешения на застройку таких территорий являются преступниками. Кафе в городе много, без них вполне можно прожить, а вот без деревьев в условиях постоянного смога — невозможно», — подчеркнула она.
АиФ: последние новости
В Челябинской области резко сократилось количество сделок с недвижимостью В Челябинской области составили рейтинг коммунальных жалоб Зарезавший пациентку миасский хирург освобожден от ответственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми92
Путин допустил обострение ситуации на Украине66
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»125
Российская база в Сирии уничтожила НЛО143
Россиянка пустила труп мужа на кабачки31
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
03:13
Россия задушит Европу газом
Рынки Европа
00:30
Скотленд-Ярд опознал отравителей Скрипалей
Происшествия В мире
00:52
Меркель попала в секс-скандал из-за фото с детьми
В мире Европа
01:31
«Свободу Меланье Трамп!»: что не так с первой леди США
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение