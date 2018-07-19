Челябинцы сумели отстоять свой сквер от поползновений застройщика

На состоявшихся сегодня, 19 октября, в Челябинском доме архитектора общественных слушаниях жители Курчатовского района при поддержке депутатов городской думы единогласно выступили против строительства двухэтажного кафе на территории сквера у пересечения улицы Красного Урала с Комсомольским проспектом, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск», присутствовавший на слушаниях.

Депутаты городского парламента Виталий Рыльских и Виталий Хромов намерены обратиться к главе Челябинска Евгению Тефтелеву с инициативой расторгнуть договор аренды земельного участка с ООО «Интерторг» и ввести мораторий на застройку в зеленых зонах города.

По словам представителя застройщика — ООО «Интерторг» — Алексея Худякова, земельный участок с кадастровым номером 74:36:0716007:35 площадью 744 квадратных метра под строительство двухэтажного кафе площадью 200 квадратных метров с пятью парковочными местами для автомобилей был предоставлен компании еще в 2007 году. За это время был подготовлен и согласован эскизный проект. Он не предусматривал вырубку деревьев сквера, а предполагал лишь частичную ликвидацию газонов и огромной цветочной клумбы. При этом на застройщика возлагались обязанности по компенсационной высадке растений и вертикальному озеленению территории. Сам участок занимает лишь одну двадцатую территории сквера площадью 10 тысяч 689 квадратных метров.