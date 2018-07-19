В Орловской области проведут масштабную кадастровую переоценку

Исполняющий обязанности врио главы Орловской области Александр Бударин издал распоряжение о проведении в 2019 году государственной кадастровой оценке всех видов объектов недвижимости на территории региона. Работа поручена департаменту госимущества и земельных отношений. Контроль возложен на руководителя финансового блока обладминистрации Вадима Тарасова

Под мероприятия подпадут земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов и промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны, безопасности и иного специального назначения, а также земли особо охраняемых территорий и объектов.

Кадастровая стоимость — это стоимость объекта недвижимости, установленная в процессе государственной кадастровой оценки. При её расчёте во внимание принимаются категория земель, площадь участка, транспортная доступность, вид разрешённого использования, наличие коммуникаций, средняя рыночная цена находящихся по соседству земельных наделов и так далее. Кадастровая стоимость является базой для расчёта налога на землю. В случае несогласия с ней, возможно оспаривание в специальной комиссии при Управлении Росреестра по Орловской области. В 2017 году она рассмотрела заявления по более чем 1000 объектам. В итоге суммарная кадастровая стоимость была снижена почти вдвое.

Отметим, с 1 января 2017 года в Орловской области применяется порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Ставка до 0,1% для жилых домов и жилых помещений, гаражей, машиномест, незавершенных жилых домов, хозстроений; до 0,5% — для иных зданий, строений, помещений, сооружений; и до 2% — для дорогой недвижимости (стоимостью свыше 300 миллионов рублей), а также торговых и офисных центров.

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