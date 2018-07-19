ВТБ на половину увеличил выдачу кредитов физлицам в Ростовской области 

По итогам первого полугодия ВТБ на Дону выдал 16 тыс. розничных кредитов на сумму 11 млрд рублей. Банк превысил результат за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза как по количеству, так и по объему выдач. Рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников. С начала года портфель кредитов физлицам увеличился на 7,5% — до 46 млрд рублей. Из них: на ипотеку пришлось — 21,4 млрд рублей, кредиты наличными -19,4 млрд рублей, автокредиты — 2,6 млрд рублей и кредитные карты — 2,5 млрд рублей. Безоговорочным лидером по наращиванию активов остаются кредиты наличными: всего банк предоставил более 11,5 тыс. займов на 6 млрд рублей. По отношению к январю-июню 2017 года потребность клиентов в них выросла более чем на треть. Положительную динамику показал рынок жилищного кредитования. На протяжении двух кварталов банк улучшал условия по ипотечным ставкам, что в целом повлияло на покупательскую активность. За отчетный период ВТБ выдал 2,5 тыс. ипотечных займов на общую сумму 4,5 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. Основной объем сделок пришелся на покупку вторичного жилья. Объем выдач в сегменте автокредитования по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году увеличился в 1,2 раза и составил 830 млн рублей. Около 1,5 тыс. жителей региона воспользовались кредитом на покупку автомобиля, при этом каждый третий получил госсубсидию. Существенно вырос спрос на автомобили с пробегом — их доля приблизилась к 30% от общего объема выдач, чему способствовало снижение ставок по программе «Свобода выбора». Значительный вклад в увеличение кредитного портфеля внесли программы рефинансирования. За 6 месяцев текущего года ВТБ рефинансировал кредитов на сумму 1,3 млрд рублей: 54% — ипотека, 46% — кредиты наличными. По сравнению с январем-июнем прошлого года показатель вырос в 3 раза. «Наряду с повышенным спросом на кредиты в первом полугодии мы отмечали повышенный интерес и к сберегательным продуктам. Таким образом, портфель привлеченных средств, включая депозиты и остатки на счетах, вырос на 7% — до 48,4 млрд рублей», — отметил управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников.