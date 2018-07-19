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ВТБ на половину увеличил выдачу кредитов физлицам в Ростовской области
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ВТБ на половину увеличил выдачу кредитов физлицам в Ростовской области 

Ростовские Вести 51 минуту назад
По итогам первого полугодия ВТБ на Дону выдал 16 тыс. розничных кредитов на сумму 11 млрд рублей. Банк превысил результат за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза как по количеству, так и по объему выдач. Рост наблюдался во всех сегментах кредитования населения. Об этом сообщил на пресс-конференции в четверг управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников. С начала года портфель кредитов физлицам увеличился на 7,5% — до 46 млрд рублей. Из них: на ипотеку пришлось — 21,4 млрд рублей, кредиты наличными -19,4 млрд рублей, автокредиты — 2,6 млрд рублей и кредитные карты — 2,5 млрд рублей. Безоговорочным лидером по наращиванию активов остаются кредиты наличными: всего банк предоставил более 11,5 тыс. займов на 6 млрд рублей. По отношению к январю-июню 2017 года потребность клиентов в них выросла более чем на треть. Положительную динамику показал рынок жилищного кредитования. На протяжении двух кварталов банк улучшал условия по ипотечным ставкам, что в целом повлияло на покупательскую активность. За отчетный период ВТБ выдал 2,5 тыс. ипотечных займов на общую сумму 4,5 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года. Основной объем сделок пришелся на покупку вторичного жилья. Объем выдач в сегменте автокредитования по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году увеличился в 1,2 раза и составил 830 млн рублей. Около 1,5 тыс. жителей региона воспользовались кредитом на покупку автомобиля, при этом каждый третий получил госсубсидию. Существенно вырос спрос на автомобили с пробегом — их доля приблизилась к 30% от общего объема выдач, чему способствовало снижение ставок по программе «Свобода выбора». Значительный вклад в увеличение кредитного портфеля внесли программы рефинансирования. За 6 месяцев текущего года ВТБ рефинансировал кредитов на сумму 1,3 млрд рублей: 54% — ипотека, 46% — кредиты наличными. По сравнению с январем-июнем прошлого года показатель вырос в 3 раза. «Наряду с повышенным спросом на кредиты в первом полугодии мы отмечали повышенный интерес и к сберегательным продуктам. Таким образом, портфель привлеченных средств, включая депозиты и остатки на счетах, вырос на 7% — до 48,4 млрд рублей», — отметил управляющий розничным бизнесом ВТБ в Ростовской области Владимир Стрельников.
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