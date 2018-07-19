Съемное жилье в Москве неприлично подешевело. В чем подвох?

Все по десять

На московском рынке аренды жилья вновь воцарились низкие цены. По статистике крупных риелторских компаний, ставки вернулись к началу года, а ценовой минимум составляет около 20 тысяч рублей за квартиру в месяц. Такие данные приводятся, например, аналитиками «Инком-Недвижимость» и «Миэль-Аренда».

Базы недвижимости демонстрируют еще более низкие ставки — от восьми тысяч в месяц, и речь не о комнатах. Что за жилье можно снять по таким ценам?

После бала

Завершившийся чемпионат мира по футболу, принесший всей стране столько эмоций, порадовал финансово и квартирных хозяев — правда, речь в основном о тех, кто давно сдает свое жилье туристам посуточно. Такие квартировладельцы просто подняли цены в период мундиаля. Что касается тех, кто обычно сдает жилье «вдолгую», — в посуточный сегмент на время чемпионата переориентировалась лишь небольшая их часть. В основном, как отмечает Алексей Попов , руководитель аналитического центра ЦИАН, успехом у фанатов пользовались многокомнатные квартиры, особенно в недавно сданных новостройках. «Обычный» же рынок аренды влияния ЧМ-2018 на себе практически не ощутил.

«Цены на регулярную долгосрочную аренду значительно не меняются уже долгое время, и пока мы не видим предпосылок к тому, чтобы эта ситуации могла резко измениться. Чемпионат мира на рынок долгосрочной аренды фактически никак не влиял, — соглашается Мария Жукова, директор компании «МИЭЛЬ-Аренда». — Но мы отметили тот факт, что некоторые собственники, которые традиционно сдавали свои объекты на долгий срок, в этот раз решили попробовать себя в аренде краткосрочной, выставили свои свободные варианты в экспозицию для посуточной аренды на время чемпионата, и в этом сегменте появилось дополнительное предложение. С окончанием чемпионата они вновь перешли в раздел регулярной аренды».

Некачественно, недорого

Рынок аренды недорогих квартир, на которых мундиаль почти не отразился, находится в стабильном состоянии, если не в стагнации.

«Ставки в однокомнатных квартирах в типовых домах советской постройки за последний год практически не изменились, а «двушки» незначительно подешевели», — отмечает Алексей Попов.

Средняя по Москве ставка аренды однокомнатной квартиры сейчас составляет порядка 29,8 тысячи рублей в месяц, двухкомнатной — около 36 тысяч. Но эти цифры, хотя и не учитывают показатели элитного сегмента, все-таки выше реально среднего уровня, если речь об экономной аренде: нацеленные на минимальный бюджет квартиросъемщики могут снять жилье значительно дешевле названного уровня, если исключат из поиска центр и наиболее престижные локации запада, юго-запада и северо-запада Москвы.

Если же цель — максимальная экономия, возможно, и в ущерб качеству, — то можно найти варианты дешевле в разы. Как говорит Павел Луценко , генеральный директор федерального портала «Мир Квартир», реальный ценовой минимум на аренду квартиры в Москве — 8000 рублей в месяц, причем речь не о комнате, а об отдельном жилье. За такую сумму, например, сдается 15-метровая «однушка» на улице 26 Бакинских комиссаров. Жилье — явно продукт разделения более просторной квартиры на несколько самопальных «студий», о чем свидетельствует и общая площадь, и трехметровая кухня. Зато, как отмечает собственник квартиры, в ней есть стиральная машина, холодильник, новая сантехника, телевизор и два дивана. И стоит недорого.

За 10 тысяч в месяц можно снять, например, «однушку» — на Профсоюзной (вполне просторная — 33 квадратных метра — но сдается на несколько месяцев), в панельной новостройке ЖК «Некрасовка» (24 «квадрата») или на улице Габричевского. Как указано в объявлении, «проживали сами, квартира не прокурена». Публикуются и предложения об аренде вполне приличных, просторных квартир по цене до 10 тысяч в месяц, отмечает Луценко, — но иногда понять из объявления, в чем подвох, не получается, особенно если хозяин не размещает фото жилья.

Торг уместен

«Цены на полноценные квартиры — не подселение, не гостинки, площадью от 30 квадратных метров и не квартиры-конструкторы, искусственно разделенные из многокомнатных, — в Москве начинаются от 13-14 тысяч рублей, — развивает тему Алексей Попов. — Столько могут просить за квартиры в неудовлетворительном состоянии в Зеленограде. По сопоставимым ценовым уровням есть предложения в Новой Москве. Как правило, это лоты без отделки (в таком случае могут быть реализованы схемы по заселению бригады строителей для выполнения отделочных работ) или без мебели».

В «старой» Москве реальнее все-таки рассчитывать на 19-20 тысяч рублей за квартиру, подчеркивает эксперт. Например, за 19 тысяч рублей сдается приличная «однушка» в Зябликово, за 20 тысяч есть предложения в Кузьминках и Бирюлево.

Все эти цифры, подчеркивает Попов, за последний год практически не менялись. Вполне возможно, что в августе-сентябре, которые обычно считаются горячим периодом на рынке аренды (начинаются учебный год и деловой сезон — и маятник миграции качнется в сторону Москвы), поползновения поднять цены у некоторых собственников будут — по словам эксперта, в среднем повышение может составить от 500 до 1500 рублей за квартиру в месяц.

«Но реальные ценовые уровни, по которым проходит сделка, зависят от множества факторов, среди которых "цена публикации объявления" является лишь одной из вводных», — резюмирует Попов.

Иными словами, торгуйтесь — и будет вам счастье: съемное жилье сейчас стоит недорого, и реальных предпосылок к изменению ситуации не видно.