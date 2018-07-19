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Определен поставщик квартир для орловских полицейских
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Определен поставщик квартир для орловских полицейских 

РИА 57 55 минут назад
Фото: РИА 57
ООО «ИНМЭЖСтрой» стало единственным участником электронного аукциона, проводимого УМВД России по Орловской области, и его победителем. Компания за 8,3 млн рублей предоставит восемь однокомнатных квартир.
Ввод дома в эксплуатацию должен быть произведен до 15 ноября 2018 года. Все квартиры площадью не менее 34,01 квадратного метра. Право оперативного управления УМВД на объект долевого строительства должно быть зарегистрировано до 25 декабря.
На сайте «ИНМЭЖСтрой» указано, что сейчас компания работает на объектах на улице Ливенской в Орле. О стройках на территории Орловского района, которые требовались по закупке, информации нет.
По данным kartoteka.ru, ООО «ИНМЭЖСтрой» зарегистрировано в Орле в 2011 году. Уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель — Василий Красов, генеральный директор — Сергей Еречев. Это первое участие компании в госзакупках. «ИНМЭЖСтрой» не частный гость в арбитражном суде, нет данных об исполнительных производствах.
Сообщение Определен поставщик квартир для орловских полицейских появились сначала на РИА 57.
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