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Плутник: изменения в долевом строительстве увеличат число покупателей
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Плутник: изменения в долевом строительстве увеличат число покупателей 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Стройотрасль с 1 июля 2019 года перейдет на новую систему финансирования — застройщики будут обязаны пользоваться эксроу-счетами: деньги покупателей будут храниться на этих счетах в банке, и застройщик сможет их получить, только когда передаст ключи от квартир.
В интервью «России 24» Плутник отметил, что эти изменения защитят покупателей жилья, и новые механизм будет способствовать повышению уверенности во вложениях в жилую недвижимость, что приведет к увеличению числа покупателей.
Схему полного отказа от долевого строительства поручил разработать президент РФ Владимир Путин. В декабре прошлого года правительство утвердило дорожную карту, согласно которой строительная отрасль в течение трех лет перейдет с механизма привлечения средств граждан на механизм банковского кредитования.
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