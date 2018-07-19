Плутник: изменения в долевом строительстве увеличат число покупателей

Стройотрасль с 1 июля 2019 года перейдет на новую систему финансирования — застройщики будут обязаны пользоваться эксроу-счетами: деньги покупателей будут храниться на этих счетах в банке, и застройщик сможет их получить, только когда передаст ключи от квартир.

В интервью «России 24» Плутник отметил, что эти изменения защитят покупателей жилья, и новые механизм будет способствовать повышению уверенности во вложениях в жилую недвижимость, что приведет к увеличению числа покупателей.