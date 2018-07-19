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В Саратове застройщик вернул деньги за не сданную в срок квартиру
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В Саратове застройщик вернул деньги за не сданную в срок квартиру 

САРАТОВ24 58 минут назад
Фото: САРАТОВ24
В суд обратилась жительница Саратова. Женщина потребовала вернуть деньги за квартиру в строящемся доме. Как сообщает областная служба судебных приставов, гражданка купила квартиру в строящемся доме. По данным ведомства, застройщик не выполнил условия договора долевого строительства. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию были просрочены. Требования истца суд признал обоснованными и обязал компанию выплатить более двух миллионов рублей. Однако добровольный срок исполнения требований организация проигнорировала.
"С целью принудительного взыскания задолженности судебным приставом вынесено постановление о наложении ареста на все имеющиеся объекты недвижимости должника. Во избежание срыва заключенного ранее государственного контракта застройщик полностью погасил задолженность", — рассказали в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.
Деньги были перечислены взыскателю.
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