Ещё
Игорь Албин: Девелоперы, не строящие социнфраструктуру, не будут строить и жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорь Албин: Девелоперы, не строящие социнфраструктуру, не будут строить и жилье 

АСН-Инфо 59 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Девелоперы, не обеспечивающие свои жилые проекты социальной инфраструктурой, не будут получать разрешения на реализацию других проектов.
Об этом напомнил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин в ответе депутату Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борису Вишневскому. Парламентарий интересовался, как власти намерены решать проблему нехватки социальных объектов в Шушарах.
Игорь Албин напомнил, что с мая 2018 года в Петербурге действуют поправки в Правила землепользованию и застройки, по которым застройщики обязаны обеспечивать свои новостройки поликлиниками, детскими садами и школами. «Жилые дома размещаются на земельных участках… при возможности их обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1 (детские сады, школы)», — цитирует вице-губернатор норму из ПЗЗ.
При этом застройщик должен подтвердить свое намерение строить социнфраструктуру документально. Доказательством будут служить утвержденная документация по планировке территории, в составе которой предусмотрено размещение объектов обслуживания жилой застройки (код 3.4.1 и код. 3.5.1) при условии, что данные объекты включены в Адресную инвестиционную программу, либо создание инфраструктуры подтверждается обязательствами физических и юридических лиц. Помимо этого, компании могут предоставить утвержденную Адресную инвестиционную программу, предусматривающую строительство медицинских и образовательных учреждений, а также документа, подтверждающего обязательства физического или юридического лица по созданию этих объектов. «Таким образом, при отсутствии социальных объектов на планируемые к строительству новые жилые дома, застройщику будет отказано в выдаче разрешительной документации», — отметил Игорь Албин.
Однако в ПЗЗ не прописаны сроки, в которые строительные компании обязуются возвести социальную инфраструктуру. «Буду настаивать, чтобы строили социалку быстрее», — прокомментировал Борис Вишневский.
АСН-Инфо: последние новости
В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины РосСтройИнвест построит ЖК TERRA у метро «Чёрная речка» За полгода «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию 56 тыс. кв. м недвижимости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО188
Кто такая Ника Никульшина, выбежавшая на поле «Лужников»56
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей281
Убийцу подлодок впервые показали на видео84
Пока вы спали: россиянам вернут накопления94
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение