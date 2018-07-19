Игорь Албин: Девелоперы, не строящие социнфраструктуру, не будут строить и жилье

Девелоперы, не обеспечивающие свои жилые проекты социальной инфраструктурой, не будут получать разрешения на реализацию других проектов.

Игорь Албин напомнил, что с мая 2018 года в Петербурге действуют поправки в Правила землепользованию и застройки, по которым застройщики обязаны обеспечивать свои новостройки поликлиниками, детскими садами и школами. «Жилые дома размещаются на земельных участках… при возможности их обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1 (детские сады, школы)», — цитирует вице-губернатор норму из ПЗЗ.

При этом застройщик должен подтвердить свое намерение строить социнфраструктуру документально. Доказательством будут служить утвержденная документация по планировке территории, в составе которой предусмотрено размещение объектов обслуживания жилой застройки (код 3.4.1 и код. 3.5.1) при условии, что данные объекты включены в Адресную инвестиционную программу, либо создание инфраструктуры подтверждается обязательствами физических и юридических лиц. Помимо этого, компании могут предоставить утвержденную Адресную инвестиционную программу, предусматривающую строительство медицинских и образовательных учреждений, а также документа, подтверждающего обязательства физического или юридического лица по созданию этих объектов. «Таким образом, при отсутствии социальных объектов на планируемые к строительству новые жилые дома, застройщику будет отказано в выдаче разрешительной документации», — отметил Игорь Албин.

Однако в ПЗЗ не прописаны сроки, в которые строительные компании обязуются возвести социальную инфраструктуру. «Буду настаивать, чтобы строили социалку быстрее», — прокомментировал Борис Вишневский.