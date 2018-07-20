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Обманутые дольщики в Ростове получат квартиры уже в этом году
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Обманутые дольщики в Ростове получат квартиры уже в этом году 

161.ru 39 минут назад
Фото: 161.ru
Город получил в собственность больше тысячи новых квартир
Часть участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков, получит новое жилье к концу 2018 года. Об этом сообщил мэр Ростова Виталий Кушнарев.
— Муниципалитет получил в собственность 1156 квартир. Один из вариантов передачи этих квартир — обманутым дольщикам. Сейчас мы прорабатываем законодательное регулирование, чтоб можно было это осуществить. Мы достаточно продвинулись в этом вопросе и уже в этом году отдадим дольщикам первые квартиры, — уточнил Кушнарев.
Кроме того, до конца года начнется строительство жилого комплекса в районе Александровской рощи. Часть квартир нового ЖК, а именно 5%, планируют отдать обманутым дольщикам.
Ранее 161.ru писал о том, что строительство ЖК «Европейский» заморозили на два года. Сейчас остаются недостроенными девять домов. Четыре из них даже не начинали строить. Застройщика жилого комплекса Вардана Исраелана признали виновным в мошенничестве и приговорили к семи годам лишения свободы.
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