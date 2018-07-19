Два застройщика Ростова оштрафованы за срыв сроков сдачи квартир

«Строительными организациями ООО „СК „Ростовгорстрой“ и ОАО „Областной центр жилищного финансирования“ в декабре 2016 года в адрес участников долевого строительства направлены уведомления о переносе на I квартал 2018 года сроков передачи объектов дольщикам. Однако к указанному сроку строительство не завершено, уведомления о переносе сроков сдачи объектов на боле поздние сроки не направлены“, — говорится в сообщении ведомства. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей и направили требование о устранении недочетов.

Строительная компания „Ростовгорстрой“ занималась возведением ЖК „Квадро“ на пересечении улиц Королева и Космонавтов. Не так давно пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что генеральный директор „Ростовгорстрой“ стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

»В ходе проверки выявлен факт нецелевого использования застройщиком денежных средств участников долевого строительства данного объекта, выразившийся в неправомерном предоставлении займов иным коммерческим организациям, что повлекло затягивание сроков строительства обозначенного объекта и его ввода в эксплуатацию», — говорится в сообщении областной прокуратуры

В настоящее время «Ростовгорстрой» признан банкротом и находится в стадии ликвидации.