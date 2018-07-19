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Главгосстройнадзор Подмосковья подал иски о приостановлении работы пяти дочерних компаний Urban Group
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Главгосстройнадзор Подмосковья подал иски о приостановлении работы пяти дочерних компаний Urban Group 

Агентство «Москва» 1 час назад
Главное управление государственного строительного надзора Московской области (Главгосстройнадзор) подал иски в Арбитражный суд региона с требованием о приостановлении на 12 месяцев деятельности пяти дочерних компаний девелопера Urban Group, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«В связи с неисполнением застройщиками ООО «Экоквартал», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город», АО «Континент проект» обязанности по передаче объектов долевого строительства, а также в связи неисполнением застройщиками ООО «Экоквартал», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город», АО «Континент проект» требований 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» направлены в Арбитражный суд Московской области заявления о приостановлении на 12 месяцев осуществления деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в порядке ч. 15 ст. 23 федерального закона №214-ФЗ».
Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 г. вынес решение о банкротстве ООО «Экоквартал» (застройщик ЖК «Митино О2»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и «Лесобережный»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент проект» (ЖК «Солнечная Система») и ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), входящих в состав Urban Group, и открыл в отношении компаний конкурсное производство сроком на один год.
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