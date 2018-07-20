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В Омске 12 молодых семей получили свидетельства на покупку жилья
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В Омске 12 молодых семей получили свидетельства на покупку жилья 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 20 июля, в омской мэрии состоялась церемония вручения свидетельств 12 молодым семьям, сообщает пресс-служба ведомства. Семьи получили сертификаты благодаря госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». В департаменте жилищной политики мэрии заявили, что на его реализацию в 2018 году предусмотрено 83,11 млн рублей. 30,11 млн рублей выделено из федерального бюджета и еще 53 млн рублей — из областного.
«Сегодня 12 молодым семьям, из которых шесть являются многодетными, выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, — пояснила замдиректора департамента жилищной политики мэрии Елена Гончарова. — Для каждой семьи это очень важное и радостное событие. Хочется пожелать им всего самого доброго!».
Добавим, что в этом году 109 омских молодых семей смогут получить жильё. В 2019 году квартиры получат ещё 106 семей.
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