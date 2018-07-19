Дача под Челябинском попала в топ-10 самых больших домов в России

Аналитики ЦИАН нашли самые просторные загородные дома в России . В федеральный топ-10 попал объект, расположенный в Челябинской области . Это усадьба, которая находится в СНТ «Урал», на берегу озера Малый Кременкуль и имеет собственный выход на пляж.

На территории располагаются несколько построек: основной коттедж (400 кв.м.), спа-центр с бассейном и саунами (350 кв.м.), гостевой дом (300 кв.м.), беседки, открытый бассейн с релакс-зоной и баней на берегу озера, теннисный корт и другие объекты суммарной площадью 800 «квадратов». Еще два гектара — размер земельного участка. В объявлении сказано, что на территории усадьбы высажено 770 деревьев. За такой объект собственник просит 90 миллионов рублей.

Отметим, что первые два места в рейтинге достались объектам, расположенным в Москве Московской области . И по площади, и по цене эти дома в несколько раз превосходят челябинскую усадьбу. Так, дом в Одинцовском районе площадью 5,5 тысячи квадратных метра продается за 1,87 миллиарда рублей, а дачу в столице площадью 3,15 тысячи «квадратов» можно купить за 250 миллионов рублей.

В число 10 регионов с самыми большими дачами вошли также Тюменская, Тверская и Ярославская области, Крым , Пермский и Краснодарский край

В ЦИАН уточнили, что далеко не во всех регионах России можно найти домовладения площадью более тысячи квадратных метров — в 53 субъектах федерации таких больших домов в продаже нет.

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