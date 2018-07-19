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«Жилищник района Савелки» оштрафован за протечки в квартире 3-го микрорайона
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«Жилищник района Савелки» оштрафован за протечки в квартире 3-го микрорайона 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Протечки в квартире зеленоградского корпуса 315, которые не устранялись в течение нескольких лет, заставили жителя этого дома обратиться в жилищную инспекцию по ЗелАО с жалобой на управляющую организацию.
Прибывшие инспекторы убедились, что факты, изложенные в обращении, действительно имели место.
Протечки возникли по причине негерметичности примыкания кровельного покрытия козырька балкона кухни квартиры к фасаду здания.
Инспекторы выдали предписание ГБУ «Жилищник района Савелки» об устранении нарушения. В отношении управляющей организации и ее руководителя возбуждены административные дела.
Мировой суд признал ГБУ «Жилищник района Савелки» и его руководителя виновными в осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований и назначил наказание в виде штрафа на организацию в размере 125 тыс. руб., на руководителя в размере 30 тыс. руб.
Протечки в квартире корпуса 315 в настоящее время устранены.
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