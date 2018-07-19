Градостроительный потенциал агломераций России — 68 трлн рублей

Совокупный градостроительный потенциал 17 крупнейших агломераций России — 900 миллионов квадратных метров.

Такую цифру на Московском урбанистическом форуме 18 июля назвала исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

«Градостроительный потенциал, который мы оценили количественно путём анализа плотности застройки жилых территорий этих крупнейших городов, составляет, по нашим оценкам, порядка 900 миллионов квадратных метров», — сказала она. В денежном выражении это около 68 триллионов рублей.