Совокупный градостроительный потенциал 17 крупнейших агломераций России — 900 миллионов квадратных метров.
Такую цифру на Московском урбанистическом форуме 18 июля назвала исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.
«Градостроительный потенциал, который мы оценили количественно путём анализа плотности застройки жилых территорий этих крупнейших городов, составляет, по нашим оценкам, порядка 900 миллионов квадратных метров», — сказала она. В денежном выражении это около 68 триллионов рублей.
Как пишут «РИА Новости», освоить эти потенциальные территории можно с помощью крупных проектов редевелопмента территорий. Порядка половины из исследованных 17 агломераций будут продолжать расти до 2030-2035 года, добавила Полиди.