Ещё
Градостроительный потенциал агломераций России — 68 трлн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин объявил об изменении внешней политики России
Путин объявил об изменении внешней политики России

Градостроительный потенциал агломераций России — 68 трлн рублей 

АСН-Инфо 51 минуту назад
Фото: АСН-Инфо
Совокупный градостроительный потенциал 17 крупнейших агломераций России — 900 миллионов квадратных метров.
Такую цифру на Московском урбанистическом форуме 18 июля назвала исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.
«Градостроительный потенциал, который мы оценили количественно путём анализа плотности застройки жилых территорий этих крупнейших городов, составляет, по нашим оценкам, порядка 900 миллионов квадратных метров», — сказала она. В денежном выражении это около 68 триллионов рублей.
Как пишут «РИА Новости», освоить эти потенциальные территории можно с помощью крупных проектов редевелопмента территорий. Порядка половины из исследованных 17 агломераций будут продолжать расти до 2030-2035 года, добавила Полиди.
АСН-Инфо: последние новости
Владимир Якушев озвучил магистральные направления национального проекта «Жилье и городская среда» РосСтройИнвест построит ЖК TERRA у метро «Чёрная речка» «Стимул» для новостроек Бугров и Мурино
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России152
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона15
Казаки просят отменить пенсии524
Путин допустил обострение ситуации на Украине236
Выпившая Волочкова показала нового возлюбленного37
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение