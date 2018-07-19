Ещё
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья досрочно завершено в Сергиево-Посадском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья досрочно завершено в Сергиево-Посадском районе 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
«В городском поселении Краснозаводск Сергиево-Посадского района завершено строительство дома на ул. Театральная, который предназначен для переселенцев из аварийного жилого фонда. Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется выдать до конца III квартала 2018 г. Застройщиком трехэтажного дома выступила компания ООО „Аконит-М“, — говорится в сообщении.
По словам министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, в рамках реализации адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 гг. “ 219 человек переедут в благоустроенные квартиры новостройки на ул. Театральная в Краснозаводске. „Строительство этого многоквартирного дома завершено досрочно“, — подчеркнул Р. Тагиев.
Он добавил, что всего до конца 2018 г. на территории городского поселения Краснозаводск будет расселен 301 житель из аварийных помещений общей площадью более 4 тыс. кв. м.
Агентство «Москва»: последние новости
Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную платную стоянку в Северном Бутово Проект об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве прошел второе чтение в Госдуме Центры для приема документов у дольщиков Urban Group организованы в Подмосковье
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления74
Установлены отравители Скрипалей144
Россия готовит ответный удар по Украине302
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17365
Российский певец покончил с собой205
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение