Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья досрочно завершено в Сергиево-Посадском районе

«В городском поселении Краснозаводск Сергиево-Посадского района завершено строительство дома на ул. Театральная, который предназначен для переселенцев из аварийного жилого фонда. Разрешение на ввод в эксплуатацию планируется выдать до конца III квартала 2018 г. Застройщиком трехэтажного дома выступила компания ООО „Аконит-М“, — говорится в сообщении.

По словам министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева, в рамках реализации адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 гг. “ 219 человек переедут в благоустроенные квартиры новостройки на ул. Театральная в Краснозаводске. „Строительство этого многоквартирного дома завершено досрочно“, — подчеркнул Р. Тагиев.

Он добавил, что всего до конца 2018 г. на территории городского поселения Краснозаводск будет расселен 301 житель из аварийных помещений общей площадью более 4 тыс. кв. м.