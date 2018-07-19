В Ростовской области расширят список проблемных домов, которые можно будет достроить за счет бюджета

Ростовской области собираются принять поправки к региональному закону, которые позволят расширить список проблемных домов, подлежащих достройке за средства бюджета. Об этом сообщает «РБК-Ростов».

«Ранее жилищно-строительные кооперативы дольщиков домов, степень готовности которых была 65% и более, получили право на бюджетную субсидию для их достройки. Субсидия предоставляется на разработку сметной документации, прохождение экспертизы и завершение строительства», — рассказал председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Игорь Молотов . По его словам, ранее эту возможность применяли в шахтерских территориях, однако губернатор Василий Голубев предложил распространить ее на весь регион.

В настоящий момент закончить объекты за бюджетные средства можно только, если более 40% квартир в нем были приобретены за счет различных социальных выплат. Чтобы это осуществить, дольщики должны были организовать кооператив и забрать право на достройку.

Помимо этого, депутаты планируют предоставлять инвесторам, которые будут достраивать дома, землю на льготных условиях.

Сейчас в перечне проблемных домов в Ростовской области — 63 объекта. В прошлом году было введено в строй 7 проблемных домов, это позволило поселить 600 человек. В этом году планируется сдать 14 таких объектов на 1,2 тыс. семей.