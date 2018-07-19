Цены предложения на подмосковные дачи почти вчетверо превышают цены спроса

Стоимость пригодной для проживания дачи в Подмосковье начинается примерно от 250 000 руб. — за такие деньги можно найти участок на расстоянии 100-150 км от МКАД с небольшим домом. Такие данные приводятся в исследовании компании «Инком-Недвижимость»

«Чаще всего самые бюджетные варианты — это щитовые домики в возрасте тридцати и более лет, с газом в баллонах и удобствами на улице, — рассказывает руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов . — Размеры таких участков не превышают 4-6 соток, иногда на них растут старые плодовые деревья, иногда — просто бурьян».

Средняя стоимость дачи на вторичном рынке загородного жилья Подмосковья сегодня достигает 3,8 млн руб., при этом у 80% объектов цены завышены на 30-40% и более. Покупатели же в основном стараются уложиться в бюджет до 1 млн руб. По данным экспертов компании, найти дачу в таком ценовом диапазоне можно даже в радиусе 50 км от столицы, хотя это не легко. Скорей всего, подходящий объект отыщется где-нибудь на востоке и юге области, поскольку традиционно север и запад считаются более престижными и дорогими направлениями.

Средний метраж дачного участка в настоящий момент составляет 10 соткам, метраж дома — 105 кв. м. «Но традиционные „шесть соток“ по-прежнему здравствуют, поскольку большой участок требует серьезного ухода».