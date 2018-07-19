Почти 240 проверок строящихся объектов провел Мосгосстройнадзор в январе-июне на севере столицы

Более 230 проверок строящихся на севере столицы объектов проведено в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«На контроле комитета на севере столицы находится 113 объектов недвижимости общей площадью 4,23 млн кв. м. Согласно общей тенденции по снижению административных барьеров в строительстве количество проверок Мосгосстройнадзор в этом году уменьшил. Вместе с тем контроль за качеством работ не ослабевает и по-прежнему остается на высоком уровне. За полгода Мосгосстройнадзор провел 237 проверок объектов, строящихся в Северном округе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди проверенных объектов значатся три жилых дома в районах Бескудниковский, Дмитровский и Тимирязевский, четыре жилых комплекса в районе Дмитровский и два жилых комплекса в Хорошевском районе, а также школа на 550 мест в Бескудниковском районе и другие здания.

«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 764 нарушения, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками. Для участия в проверках регулярно привлекаются специализированные лаборатории Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Участникам строительства выдано 176 предписаний об устранении нарушений, оформлено 174 протокола об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 11,74 млн руб.», — указано в сообщении.

Пресс-служба приводит слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко , который отметил, что большинство нарушений устраняется оперативно после выдачи предписаний, что подтверждают повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.