Ещё
Почти 240 проверок строящихся объектов провел Мосгосстройнадзор в январе-июне на севере столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 240 проверок строящихся объектов провел Мосгосстройнадзор в январе-июне на севере столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 230 проверок строящихся на севере столицы объектов проведено в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
«На контроле комитета на севере столицы находится 113 объектов недвижимости общей площадью 4,23 млн кв. м. Согласно общей тенденции по снижению административных барьеров в строительстве количество проверок Мосгосстройнадзор в этом году уменьшил. Вместе с тем контроль за качеством работ не ослабевает и по-прежнему остается на высоком уровне. За полгода Мосгосстройнадзор провел 237 проверок объектов, строящихся в Северном округе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что среди проверенных объектов значатся три жилых дома в районах Бескудниковский, Дмитровский и Тимирязевский, четыре жилых комплекса в районе Дмитровский и два жилых комплекса в Хорошевском районе, а также школа на 550 мест в Бескудниковском районе и другие здания.
«На проверенных объектах в общей сложности выявлено 764 нарушения, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками. Для участия в проверках регулярно привлекаются специализированные лаборатории Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Участникам строительства выдано 176 предписаний об устранении нарушений, оформлено 174 протокола об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 11,74 млн руб.», — указано в сообщении.
Пресс-служба приводит слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, который отметил, что большинство нарушений устраняется оперативно после выдачи предписаний, что подтверждают повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.
В пресс-службе добавили, что с начала 2018 г. на севере Москвы введено в эксплуатацию 22,5 тыс. кв. м недвижимости. Среди них пристройка к поликлинике на 100 посещений в смену, учебно-лабораторный корпус, автозаправочная станция и автомойка на пять постов.
Агентство «Москва»: последние новости
Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную платную стоянку в Северном Бутово Проект об усилении ответственности за нарушения в долевом строительстве прошел второе чтение в Госдуме Заключение о соответствии выдано жилому дому в проблемном ЖК «Гусарская баллада» в Одинцово
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления70
Установлены отравители Скрипалей141
Россия готовит ответный удар по Украине298
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17365
Российский певец покончил с собой205
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:31
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
01:00
Как оружейная новинка изменит расстановку сил в Донбассе
Оружие Армия
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение