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Два краснодарских долгостроя с 15-летней историей обещают сдать в эксплуатацию в 2019 году
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Два краснодарских долгостроя с 15-летней историей обещают сдать в эксплуатацию в 2019 году 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. Мэр Евгений Первышов сегодня утром провел выездное совещание на улице им. Мачуги, где два многоэтажных дома долгое время не могут сдать в эксплуатацию. Все эти года новоселья ожидают 417 дольщиков. В общей сложности строительство домов ведется на протяжение 15 лет.
— Главный вопрос, который сдерживал строительство, по приобретению нужной мощности электроэнергии, строительству сетей и подстанции — решён. Найдены инвесторы — компании «Неометрия» и «ЮгСтрой-Элекстросеть», которые все это сделают за собственный счёт. Более того — мощности уже оплачены, работы начались. Строительство вступило в завершающую стадию. С учётом всех обязательных процедур, государственной приёмки, ввести дома в эксплуатацию весной 2019 года — вполне реальный срок, — рассказал градоначальник.
Подстанция будет введена в эксплуатацию до декабря 2018 года. До осени рабочие планируют завершить монтаж лифтового оборудования, установку дверей и стяжку пола. Зимой начнется процедура осударственной приемки. Весной будет сделано благоустройство придомовой территории вокруг, после этого дома выйдут на стадию сдачи в эксплуатацию, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Справка: По ул. им. Мачуги, 2 строятся два дома высотой в 16 и 19 этажей. Из 468 квартир 417 получат дольщики «Стройинтеркомплекса». Строительство этого жилого комплекса началось в 2003 году. Сами эти дома на момент остановки работ и последовавшим за этим банкротством застройщика фактически не начинали строиться. По договорённости с администрацией города строительство в 2012 году возобновила компания «ВСВ-Гидрострой».
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