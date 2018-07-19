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В Махачкале застройщика обязали снести 4-этажную новостройку
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В Махачкале застройщика обязали снести 4-этажную новостройку 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Прокуратура города Махачкалы через суд признала 4-этажное здание в городском поселке Новый Кяхулай самостроем и обязала застройщика снести его.
«Установлено, что в поселке Новый Кяхулай города Махачкалы застройщиком возведен 4-этажный многоквартирный дом с существенными нарушениями закона. В частности, строительство осуществлено в отклонение от утвержденого администрацией города проекта. Практически отсуствуют отступы от соседних строений. При возведении объекта нарушены требования к плотности застройки», — сообщается на сайте ведомства.
Проверка была проведена по обращению местного жителя о нарушении градостроительного законодательства. Затем прокуратура направила иск в Ленинский районный суд Махачкалы о признании здания самовольной постройкой и об обязании застройщика его снести. Суд требования удовлетворил в полном объеме.
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