В Махачкале застройщика обязали снести 4-этажную новостройку 

Прокуратура города Махачкалы через суд признала 4-этажное здание в городском поселке Новый Кяхулай самостроем и обязала застройщика снести его.
«Установлено, что в поселке Новый Кяхулай города Махачкалы застройщиком возведен 4-этажный многоквартирный дом с существенными нарушениями закона. В частности, строительство осуществлено в отклонение от утвержденого администрацией города проекта. Практически отсуствуют отступы от соседних строений. При возведении объекта нарушены требования к плотности застройки», — сообщается на сайте ведомства.
Проверка была проведена по обращению местного жителя о нарушении градостроительного законодательства. Затем прокуратура направила иск в Ленинский районный суд Махачкалы о признании здания самовольной постройкой и об обязании застройщика его снести. Суд требования удовлетворил в полном объеме.