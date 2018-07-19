В Махачкале застройщика обязали снести 4-этажную новостройку

«Установлено, что в поселке Новый Кяхулай города Махачкалы застройщиком возведен 4-этажный многоквартирный дом с существенными нарушениями закона. В частности, строительство осуществлено в отклонение от утвержденого администрацией города проекта. Практически отсуствуют отступы от соседних строений. При возведении объекта нарушены требования к плотности застройки», — сообщается на сайте ведомства.