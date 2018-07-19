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Бизнесмены Приморья пожаловались главе края на высокие кадастровую стоимость арендуемой недвижимости
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Бизнесмены Приморья пожаловались главе края на высокие кадастровую стоимость арендуемой недвижимости 

Prim.News 1 час назад
Проблема обострилась в 2018 году.
На встрече главы Приморья Андрея Тарасенко с предпринимателями Дальнегорска вновь подняли вопрос о высокой кадастровой стоимости и связанными с этим платежами. Бизнес-омбудсмен Марина Шемилина дала разъяснения предпринимателям, какими путями можно решить этот вопрос и облегчить платежную нагрузку, а также рекомендовала главе округа пересмотреть коэффициенты, применяемые для расчета аренды земельных участков.
На встрече также поднимались актуальные для предпринимателей вопросы в сфере разведения рыбы, сельского хозяйства и портовой деятельности, передает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.
«Во всех муниципалитетах предприниматели констатируют высокую кадастровую стоимость по сравнению с прошлыми годами, — сообщила Марина Шемилина, — и, конечно, поскольку, налоги и арендные ставки рассчитываются исходя из кадастровой стоимости, издержки бизнеса весьма высоки».
Тем не менее, как полагает бизнес-омбудсмен, в решении этого вопроса есть два пути. Первый: все-таки оспаривать стоимость через комиссию или через суд, а значит, необходимо заказывать рыночную оценку, и тогда есть шанс изменить стоимость и, соответственно, изменятся платежи, налоговые и арендные. «Помимо этого, — пояснила Марина Шемилина, — есть возможность уменьшения платежей за счет снижения коэффициентов, применяемых при расчете налоговых и арендных платежей, а это уже полномочия муниципалитета, и я по просьбе главы Приморья готова подключиться к решению этого вопроса. Я уже дала поручение общественному помощнику уполномоченного в Дальнегорске Татьяне Тарасенко сделать ситуационный анализ и выработать предложения по решению проблемы».
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