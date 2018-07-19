Бизнесмены Приморья пожаловались главе края на высокие кадастровую стоимость арендуемой недвижимости

Проблема обострилась в 2018 году.

На встрече главы Приморья Андрея Тарасенко с предпринимателями Дальнегорска вновь подняли вопрос о высокой кадастровой стоимости и связанными с этим платежами. Бизнес-омбудсмен Марина Шемилина дала разъяснения предпринимателям, какими путями можно решить этот вопрос и облегчить платежную нагрузку, а также рекомендовала главе округа пересмотреть коэффициенты, применяемые для расчета аренды земельных участков.

На встрече также поднимались актуальные для предпринимателей вопросы в сфере разведения рыбы, сельского хозяйства и портовой деятельности, передает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

«Во всех муниципалитетах предприниматели констатируют высокую кадастровую стоимость по сравнению с прошлыми годами, — сообщила Марина Шемилина, — и, конечно, поскольку, налоги и арендные ставки рассчитываются исходя из кадастровой стоимости, издержки бизнеса весьма высоки».