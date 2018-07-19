Недвижимость россиян в США в среднем стоит $807 980

Хотя в последнее время значительное внимание уделяется иностранцам-нерезидентам, которые покупают недвижимость в США , каждый год эта категория граждан также продает свою собственность в стране. Поскольку информация по этим сделкам должна быть представлена в службу внутренних доходов (IRS), данные по продажам гораздо более доступны, чем касательно приобретения, сообщает Zillow.

Канадцы были крупнейшей группой нерезидентов, которые реализовали недвижимость в США в 2015 году — 34% от 26 137 — общего количества иностранных продавцов. За ними последовали немцы (11%), британцы (8%) и японцы (5%). В совокупности на эти четыре страны приходилось 57% всех зарубежных владельцев, продавших свою собственность.

Средняя цена недвижимости, продаваемой иностранцами-нерезидентами, сильно различалась в разных группах. Среди четырех ведущих стран она составила $300 000: $328 730 для канадцев, $322 440 для немцев, $313 350 для британцев и $317 170 для японцев.

К зарубежным собственникам, которые продавали недвижимость дороже всего, относятся жители Макао ($8,4 млн), Каймановых островов ($2,9 млн), Нидерландских Антильских островов ($2,7 млн), Монако ($2 млн), Кипра ($1,6 млн), Британских Виргинских островов ($1,5 млн) и Люксембурга ($1,2 млн). В 2015 году на эти страны приходилось всего 243 продажи или 0,9% от общего объема.

Дешевле всего продавали свои владения нерезиденты из Колумбии ($135 220), Израиля ($198 940), Венесуэлы ($210 560) и Аргентины ($236 110). Россиянам в общем списке принадлежит всего 58 сделок в 2015 году.