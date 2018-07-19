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Два корпуса ЖК «Позитив» в ТиНАО введены в эксплуатацию
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Два корпуса ЖК «Позитив» в ТиНАО введены в эксплуатацию 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В ТиНАО введены в эксплуатацию два жилых корпуса, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
«Два корпуса ЖК «Позитив» (корп. 4-5) в ТиНАО введены в эксплуатацию. Застройщик приступил к записи будущих жильцов на выдачу ключей. Общая площадь квартир в сданных корпусах составляет 33,9 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
Уточняется, что жилой комплекс расположен в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе в Румянцево. Застройщиком проекта является ООО «Главрегионстрой Румянцево», девелопером — Capital Group.
В компании девелопера отметили, что на первых этажах самого жилого комплекса для удобства жителей появятся коммерческие площади, где расположатся аптеки, продуктовые магазины и детский клуб. На территории комплекса предусмотрена собственная парковка.
Дворы ЖК «Позитив» оборудованы современными детскими площадками, предусмотрены пространства для занятий спортом. На территории растут хвойные, лиственные и плодовые деревья, а также кустарники и цветы.
В настоящее время в строительстве и реализации находится вторая очередь проекта.
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