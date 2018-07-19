Два корпуса ЖК «Позитив» в ТиНАО введены в эксплуатацию

В ТиНАО введены в эксплуатацию два жилых корпуса, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Два корпуса ЖК «Позитив» (корп. 4-5) в ТиНАО введены в эксплуатацию. Застройщик приступил к записи будущих жильцов на выдачу ключей. Общая площадь квартир в сданных корпусах составляет 33,9 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Уточняется, что жилой комплекс расположен в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе в Румянцево. Застройщиком проекта является ООО «Главрегионстрой Румянцево», девелопером — Capital Group.

В компании девелопера отметили, что на первых этажах самого жилого комплекса для удобства жителей появятся коммерческие площади, где расположатся аптеки, продуктовые магазины и детский клуб. На территории комплекса предусмотрена собственная парковка.

Дворы ЖК «Позитив» оборудованы современными детскими площадками, предусмотрены пространства для занятий спортом. На территории растут хвойные, лиственные и плодовые деревья, а также кустарники и цветы.

В настоящее время в строительстве и реализации находится вторая очередь проекта.