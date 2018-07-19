Иса Муртаев продолжил покупку объектов томского логистического центра

Один из акционеров обанкроченного ЗАО «Терминал» Иса Муртаев выкупил еще часть логистического центра этой компании, расположенного в селе Зоркальцево под Томском . Два лота он приобрел в общей сложности за 84,7 млн руб.

По сообщению на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве, в эти два лота вошли, в частности, здание административно-бытового комплекса площадью 1,7 тыс. кв. м, отапливаемый склад на 8,5 тыс. кв. м, оптовый сельскохозяйственный рынок. В сообщении Иса Муртаев назван кредитором и акционером ЗАО «Терминал». По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании, помимо господина Муртаева (с долей 25,1%) являются также Александр Грот (25,1%), Валерий Габриэлян (48,8%) и Михаил Городников (1%).

На сайте томского логистического центра указывается, что он создан в 2009 году. Основная сфера деятельности: обработка и ответственное хранение грузов, транспортные услуги, кросс-доккинг. Общая площадь складского комплекса категории А превышает 18 тыс. кв. м и 25 тыс. паллетомест.

Основную часть томского логистического центра, включающую 11 объектов недвижимости, Иса Муртаев выкупил еще в конце 2017 года. Этот лот был выставлен первоначально за 1,44 млрд руб., но после снижения цены бизнесмен приобрел его за 432 млн руб.

ЗАО «Терминал» было признано банкротом в 2016 году. К тому времени требования кредиторов составляли 1,7 млрд руб.

Фото: сайт томского логистического центра