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В Омской области стали строить меньше жилья
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В Омской области стали строить меньше жилья 

Омск Здесь 57 минут назад
Фото: Омск Здесь
Многоквартирных домов возводят все меньше, индивидуальных — больше. В Омскстате поделились данными о жилищном строительстве в Прииртышье. В первом полугодии 2018 года в Омской области ввели в эксплуатацию 172,2 тыс. кв. м жилья. Здесь учтены и строительные компании, и индивидуальные застройщики.
— По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем построенного жилья упал на 16,6%, — пояснили в Омскстате.
При этом выросло количество построенных индивидуальных домов.
— Суммарная площадь жилья, введенного индивидуальными застройщиками, составила 68 тыс. кв. м — это на 21,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года, — добавили в ведомстве.
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