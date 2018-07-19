В Омской области стали строить меньше жилья

Многоквартирных домов возводят все меньше, индивидуальных — больше. В Омскстате поделились данными о жилищном строительстве в Прииртышье. В первом полугодии 2018 года в Омской области ввели в эксплуатацию 172,2 тыс. кв. м жилья. Здесь учтены и строительные компании, и индивидуальные застройщики.

— По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем построенного жилья упал на 16,6%, — пояснили в Омскстате.

При этом выросло количество построенных индивидуальных домов.

— Суммарная площадь жилья, введенного индивидуальными застройщиками, составила 68 тыс. кв. м — это на 21,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года, — добавили в ведомстве.