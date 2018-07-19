В Ноябрьске один из подрядчиков по капремонту домов не укладывается в график

Замечания есть к работе компании «Стройап», которая выиграла контракт на капитальный ремонт сразу двух жилых домов — Дзержинского, 26 и Шевченко, 74. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Накануне комиссия обследовала несколько домов, где сейчас ведутся строительные работы. Несмотря на проблемы с одним из подрядчиков, в муниципалитете сообщили, что весь запланированный объем по капитальному ремонту будет выполнен в срок.

Напомним, в этом году в Ноябрьске ремонтные работы ведутся в 22 домах. В порядок приводят крыши, подвалы и инженерные системы. Еще на 13 домов специалисты разработают проектную документацию.

Объём финансирования на капитальный ремонт домов в Ноябрьске — 236 миллионов рублей. Большая часть средств — 231 миллион рублей — это средства Фонда капремонта, 5 миллионов рублей — из бюджета региона и 268 тысяч из городской казны.