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В Красноярском крае бизнес подешевел на 21%
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В Красноярском крае бизнес подешевел на 21% 

АиФ Красноярск 30 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Данные анализа предложений по продаже готового бизнеса в Красноярске за 2 квартал 2018 года опубликовал сервис объявлений Юла. «По сравнению с 1 кварталом готовый бизнес в городе подешевел на 21%. Средняя цена в категории „бизнес под ключ“ уменьшилась на 31%, франшизы подешевели на 8%, а средняя стоимость объявлений в категории „доля в бизнесе“ увеличилась в 1,7 раза».
По информации сервиса, средняя цена готового бизнеса в Красноярске составила 644 тысячи рублей, что на 14% дешевле средней цены по России. Лидером падения стоимости оказались предприятия общественного питания — на 60% — до 327 тысяч рублей. Производственные предприятия напротив выросли в цене в 3,4 раза (1,1 млн рублей).
Во втором квартале наши предприниматели чаще избавлялись от торгового бизнеса (42%) — средняя цена 420 тысяч рублей. Затем идут салоны красоты (20%) — 439 тысяч рублей. Последняя в тройке — сфера общественного питания (14%).
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