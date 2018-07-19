В Красноярском крае бизнес подешевел на 21%

Данные анализа предложений по продаже готового бизнеса в Красноярске за 2 квартал 2018 года опубликовал сервис объявлений Юла. «По сравнению с 1 кварталом готовый бизнес в городе подешевел на 21%. Средняя цена в категории „бизнес под ключ“ уменьшилась на 31%, франшизы подешевели на 8%, а средняя стоимость объявлений в категории „доля в бизнесе“ увеличилась в 1,7 раза».

По информации сервиса, средняя цена готового бизнеса в Красноярске составила 644 тысячи рублей, что на 14% дешевле средней цены по России . Лидером падения стоимости оказались предприятия общественного питания — на 60% — до 327 тысяч рублей. Производственные предприятия напротив выросли в цене в 3,4 раза (1,1 млн рублей).

Во втором квартале наши предприниматели чаще избавлялись от торгового бизнеса (42%) — средняя цена 420 тысяч рублей. Затем идут салоны красоты (20%) — 439 тысяч рублей. Последняя в тройке — сфера общественного питания (14%).