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Челябинский депутат выкупил танковое училище за 254 миллиона рублей
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Челябинский депутат выкупил танковое училище за 254 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Челябинске продали четыре земельных участка и восемнадцать заброшенных зданий бывшего танкового училища.
Напомним, что площадка в центре города пустует больше десяти лет — с момента закрытия учебного заведения в 2007 году. Территория стала излюбленным местом для мародеров и стай бродячих собак.
Объект выставили на торги еще 8 июня. Организатором аукциона выступило АО «ДОМ.РФ». Начальная цена была установлена на уровне 168 миллионов 600 тысяч рублей. При этом стоимость каждой из построек оценили всего лишь в один рубль, остальную сумму просили за землю общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.
В итоге имущество ушло с молотка за 254 миллиона 600 тысяч рублей. Объекты достались депутату челябинской городской думы, владельцу строительной компании «Никс» Николаю Серскову.
Кроме него, в конкурсе было еще пять участников, в том числе — магнитогорская компания «Трест Магнитострой», и специализированный застройщик «Легион. Центр», ООО «Парк Лайн» и бизнесмен Вячеслав Ракоч.
Недвижимость будет передана владельцу в течение пяти дней после оплаты. 80% вырученной суммы уйдет Министерству обороны Российской Федерации, еще 20% получит АО «ДОМ.РФ», проводившее аукцион.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
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