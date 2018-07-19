Челябинский депутат выкупил танковое училище за 254 миллиона рублей

Челябинске продали четыре земельных участка и восемнадцать заброшенных зданий бывшего танкового училища.

Напомним, что площадка в центре города пустует больше десяти лет — с момента закрытия учебного заведения в 2007 году. Территория стала излюбленным местом для мародеров и стай бродячих собак.

Объект выставили на торги еще 8 июня. Организатором аукциона выступило АО «ДОМ.РФ». Начальная цена была установлена на уровне 168 миллионов 600 тысяч рублей. При этом стоимость каждой из построек оценили всего лишь в один рубль, остальную сумму просили за землю общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров.

В итоге имущество ушло с молотка за 254 миллиона 600 тысяч рублей. Объекты достались депутату челябинской городской думы, владельцу строительной компании «Никс» Николаю Серскову.

Кроме него, в конкурсе было еще пять участников, в том числе — магнитогорская компания «Трест Магнитострой», и специализированный застройщик «Легион. Центр», ООО «Парк Лайн» и бизнесмен Вячеслав Ракоч.