Власти Молдовы выделят военным пособие на аренду жилья

Ежемесячное пособие на аренду жилья получат более тысячи военных-контрактников национальной армии Молдовы . Такое решение утвердило правительство страны. Сейчас списки проверяет комиссия Министерства обороны . Заявление на получение компенсации подали почти полторы тысячи военных. Средства на выплаты заложены в госбюджет на следующий год. Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Ксении Яниевой.

Пеленки, распашонки и пинетки. В семье Греку пополнение ожидают к концу лета, поэтому сейчас каждая копейка на счету. Петру и Михаела уже два года скитаются по съемным квартирам. Зарплаты лейтенанта в 300 долларов едва хватает на аренду жилья и оплату коммунальных услуг. «Сейчас мы живем в этой квартире вместе с моим сослуживцем, еще одним офицером. Он живет в одной комнате, мы в другой. Так дешевле. И деньги получается сэкономить. Сумму делим пополам», — указал лейтенант Петру Греку.

В месяц аренда квартиры обходится в 180-200 долларов. Теперь часть суммы компенсирует государство. Такое решение приняло правительство. Пособия получат 1400 контрактников, у которых нет собственного жилья.

«Конечно, эта сумма не покроет всю арендную плату, но значительно улучшит наше финансовое положение. Тем более я сейчас не работаю, вышла в декрет. А зимой коммунальные услуги дорогие. Раньше зарплаты мужа не хватало», — указала супруга военного Михаела Греку.

Размер пособия определит комиссия. Главные критерии — заслуги, стаж, звание и семейное положение. Компенсация не может быть больше заработной платы военнослужащего. В среднем контрактники получат от 70 до 120 долларов в месяц. «В первую очередь речь идет о контрактниках, у которых нет собственного жилья в пределах гарнизона, где они служат. Или военные, которые проживают в 30 км от гарнизонов», — отметил полковник, глава управления финансового планирования Алексей Мунтян.

Вопрос с жильем для военных в Молдове всегда был острым. Обеспечивать контрактников служебными квартирами и строить жилые комплексы стали относительно недавно. За два года 150 семей получили свой угол. «Государственно-частное партнерство поможет нам обеспечить служебным жильем порядка 90% военнослужащих-контрактников. Все квартиры будут сданы под ключ. На сегодняшний день у нас 650 заявителей. Каждое заявление в отдельном порядке рассматривает специальная комиссия», — сказал подполковник, заместитель начальника управления администрирования недвижимым имуществом Тудор Лашку.

Так что следом за просьбой на пособие контрактники могут подать документы и на получение служебного жилья. Правда, воспользоваться сразу двумя благами не получится. Военные, которые получат квартиру, автоматически уступят свое пособие тем, у кого собственного жилья нет. В этом доме служебные квартиры получат 335 семей военнослужащих-контрактников. Строительство жилого комплекса завершится к концу этого года. Квартиры распределят согласно списку ожидания. Так, уже следующей весной многие семьи справят новоселье.

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