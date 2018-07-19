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В Волгограде потушили пожар в многоэтажке (ВИДЕО)
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В Волгограде потушили пожар в многоэтажке (ВИДЕО) 

v1.ru 49 минут назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда на улице Землянского, 1 произошло возгорание электропроводки в пустующей квартире.
Возгорание произошло на первом этаже многоквартирного дома
Как рассказала V1.ru Лиля Томчук, возгорание произошло около 20:00 часов в квартире на первом этаже второго подъезда дома № 1 на улице Землянского, 1.
— В квартире, где случился пожар, в данное время никто не проживает. Иногда приезжают хозяева.
Мама почувствовала запах палёной проводки, — говорит девушка. — Она вышла в подъезд, когда туда подъехали пожарные. Их вызвали бдительные соседи. Из квартиры начал валить дым.
По словам Александра Белова, он находился во время пожара этажом выше горевшей квартиры.
— Мы сидели на кухне, когда почувствовали характерный запах горелой проводки. Практически сразу приехали пожарные, — рассказал волгоградец. — Дым особо не валил, поэтому нас наверное и не эвакуировали. Просто прошёл сквозь щели. Пожарные в течение 15 минут всё потушили. После этого приехали сотрудники полиции. Они опечатали квартиру, где был пожар. По времени всё это заняло чуть больше часа.
Точную причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
Полицейские опечатали горевшую квартиру
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