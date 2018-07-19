В Волгограде потушили пожар в многоэтажке (ВИДЕО)

В Центральном районе Волгограда на улице Землянского, 1 произошло возгорание электропроводки в пустующей квартире.

Возгорание произошло на первом этаже многоквартирного дома

Как рассказала V1.ru Лиля Томчук, возгорание произошло около 20:00 часов в квартире на первом этаже второго подъезда дома № 1 на улице Землянского, 1.

— В квартире, где случился пожар, в данное время никто не проживает. Иногда приезжают хозяева.

Мама почувствовала запах палёной проводки, — говорит девушка. — Она вышла в подъезд, когда туда подъехали пожарные. Их вызвали бдительные соседи. Из квартиры начал валить дым.

По словам Александра Белова, он находился во время пожара этажом выше горевшей квартиры.

— Мы сидели на кухне, когда почувствовали характерный запах горелой проводки. Практически сразу приехали пожарные, — рассказал волгоградец. — Дым особо не валил, поэтому нас наверное и не эвакуировали. Просто прошёл сквозь щели. Пожарные в течение 15 минут всё потушили. После этого приехали сотрудники полиции. Они опечатали квартиру, где был пожар. По времени всё это заняло чуть больше часа.

Полицейские опечатали горевшую квартиру