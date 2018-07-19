«РГ»-советы: как сделать перепланировку жилья по правилам

22 июля прошлого года в доме на Каменноостровском проспекте в парадной N 3 в нескольких квартирах обрушились полы и потолки. Жильцов вызволяли силами спасателей: из-за деформации стен люди оказались заблокированы в своих квартирах.

Граждан временно разместили в маневренном фонде, а Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Быстро появился и подозреваемый — владелец пятикомнатной квартиры, который проводил в своем жилище глобальный ремонт.

После расследования, длившегося почти целый год, в региональном СК пришли к выводу, что разрушения вызваны перепланировкой в пятикомнатной квартире. Перепланировка как таковая была согласованной, проект получил разрешения от всех инстанций города. Но при этом сами работы, которые проводились в квартире, проекту не соответствовали, ни технического, ни авторского надзора в квартире организовано не было, а всеми работами руководил лично владелец квартиры в силу своих познаний.

Все это, как считают в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, привело к тому, что в верхней части арочного проема произошла фрагментация, которая вызвала частичное обрушение несущей колонны здания и отклонение ее от оси, что в конечном итоге и привело к обрушению. Сами соседи в первые дни после обрушения высказывали предположение, что сосед мог снести несущую стену.

Стоит отметить, что дом на Каменноостровском проспекте по составу жильцов неоднороден. Здесь есть как многокомнатные элитные квартиры, так и коммуналки. И так сложилось, что как раз в третьей парадной, которая и пострадала при обрушении, живут в основном люди с более чем скромным доходом и из всего имущества у них — комната в коммуналке.

И хотя спасатели провели все необходимые работы, чтобы избежать дальнейшего обрушения, и жильцы вернулись в свои квартиры, ущерб от действий креативного соседа исчисляется сотнями тысяч рублей, ведь людям пришлось заново делать ремонт и покупать мебель взамен сломанной.

Как считает ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов, у жильцов есть все шансы заставить соседа компенсировать им стоимость ремонта.

Советы

— Перепланировка, выполненная не по правилам, может привести не только к гражданскому или уголовному иску, но и, согласно гл. 4 ст. 29 Жилищного кодекса РФ — к принудительной продаже жилья с публичных торгов, после чего из этих средств будут компенсированы расходы на приведение помещения в первоначальное состояние. Причем это может произойти даже в случае, если никто из соседей не понес никакого ущерба, а просто неверно оформлены документы, — рассказала «РГ» руководитель отдела продаж ООО «Правовой центр „Ваше право“ Елена Красикова . — Чтобы избежать таких проблем, перепланировку нужно проводить с соблюдением следующих правил:

1 При небольшой перепланировке, которая не затрагивает несущие конструкции и общедомовые коммуникации, не требует прокладки новых водопроводных и электрических сетей — необходимо согласовать ремонтные работы в МФЦ в упрощенном уведомительном порядке с предоставлением эскиза и пояснительной записки (так называемое согласование по эскизу). В случае существенной перепланировки требуется заказать проект в проектном бюро, которое состоит в профильной саморегулируемой организации (СРО) и имеет допуск к тем видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Средняя стоимость проекта — от 15 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, а далее — в зависимости от количества комнат, метража и сложности расчетов. Готовый проект требуется согласовать в управляющей компании, органах муниципальной власти и получить положительное решение о производстве работ.

2 Перед началом ремонтных работ в ваших интересах застраховать свою гражданскую ответственность перед соседями минимум на один год.

3 Внимательно отнеситесь к выбору ремонтной бригады. Необходимо заключить официальный договор с подрядчиком, который обязательно должен быть членом профильной СРО. Только в этом случае ответственность при чрезвычайной ситуации будет нести исполнитель работ, а не собственник помещения.

4 По окончании работ приемочная комиссия, в которую входят представители управляющей компании, местной власти и проектной организации, должна выдать официальный акт о том, что перепланировка проведена в соответствии с проектом и без нарушений.

5 Получив приемочный акт, требуется вызвать кадастрового инженера (или техника БТИ) для обмеров помещения. По их результатам делается новый технический план помещения и на оптическом носителе сдается в Росреестр для внесения изменений в кадастр.

Если все эти пункты выполнены, то никаких претензий по перепланировке к собственнику быть не может ни при каких обстоятельствах. Но некоторые горе-модернизаторы своих квартир надеются, что самовольную перепланировку никто не заметит, а в случае, если „жареный петух клюнет“, то можно оформить документацию задним числом. Действительно, существует ряд организаций, которые предлагают подготовить проект уже после окончания ремонта. Правда, стоить эта бюрократия будет вчетверо дороже, чем если ее делать своим чередом. Однако и они не смогут ничем помочь, если вы сделали с квартирой то, что запрещено категорически. Есть ряд работ, согласовать которые невозможно в принципе (см. инфографику). Например — снос несущей стены. И даже демонтаж стены, которая не является капитальной, невозможно согласовать, если она находится между жилым помещением и газифицированной кухней. Заказ проекта перед ремонтом тем и хорош, что вы заранее будете знать, что действуете в соответствии с нормами.