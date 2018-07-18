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Минстрой назвал магистральные направления нацпроекта «Жилье и городская среда»
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Минстрой назвал магистральные направления нацпроекта «Жилье и городская среда» 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минстрой предлагает разделить национальный проект «Жилье и городская среда» на четыре магистральных раздела. Об этом говориться в сообщении пресс-службы министерства по итогам выступления главы Минстроя Владимира Якушева на сессии «Жилье для людей — развитие городов» в рамках Московского урбанистического форума.
"Мы предложили сделать четыре магистральных раздела: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды, сокращение аварийного фонда. Проект должен быть принят до 1 октября 2018, все показатели, заложенные в нем, планируются к реализации до 31 декабря 2024 года", — приводятся в сообщении слова Якушева.
В настоящее время Минстрой формирует нацпроект, документ должен пройти обсуждение с профессиональным сообществом и ведомствами.
Среди показателей, заложенных в нацпроекте, Якушев отметил введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно, увеличение доступности ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%, изменение индекса качества городской среды. К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90% мероприятий проекта по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды. К этому же времени предлагается обеспечить устойчивое сокращение непригодного для проживания жилья — создать постоянно действующие механизмы расселения аварийного фонда, уточнить параметры признания дома аварийным. Уже к 2021 году соотношение расселяемого аварийного жилья к признаваемому аварийным должно стать сопоставимым или даже превышать его.
По каждому направлению предложен и обсуждается перечень мероприятий, позволяющих реализовать задачи проекта, министерство заинтересовано к привлечению широкого круга экспертов, сказал также Якушев.
О форуме
Московский урбанистический форум — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в новом концертном зале «Зарядье».
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