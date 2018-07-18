Бизнес выбирает маленькие помещения

Сегодня в столице зафиксирован высокий спрос на недвижимость малой площади до 20 квадратных метров. Об этом «ВМ» сообщили в Департаменте по конкурентной политике.

Объекты малой площади пользуются большим спросом среди предпринимателей, поскольку они находятся на проходных местах города и сдаются в продажу в отремонтированном виде и с готовой к работе инфраструктурой.

— Интерес к мини-площадям сохраняется и растет четвертый год подряд. Особенным спросом пользуются нежилые объекты до 20 квадратных метров, в среднем на каждый такой лот претендует по 6–7 потенциальных покупателей. Бизнес на таких площадях открывают разный, в зависимости от локации — от ремонта обуви до концептуальной кофейни, — объяснил глава Департамента конкурентной политики Геннадий Дегтев

Так, на городской аукцион выставлен самый маленький по площади лот в Центральном округе — всего 14,5 квадратного метра. Объект расположен в бывшей хозяйственной постройке доходного дома Ахлестышева, датируемой XIX веком. Заявку на участие в аукционе можно подать до 16 августа, торги пройдут 22 августа. Начальная стоимость лота — 2,8 миллиона рублей.

Как рассказали «ВМ» в пресс-службе ведомства, средняя цена таких объектов в Москве за 6 месяцев 2018 года составила 158 тысяч рублей за квадратный метр. Самый дорогой объект малой площади был продан на Ленинском проспекте. Это 16 квадратных метров. На этот лот было 22 претендента. Итоговая цена — 10,4 миллиона рублей. Превышение цены на торгах составило 505 процентов.

Самый привлекательный лот был продан на Новокуркинском шоссе. Это 10 квадратных метров. На объект претендовали трое предпринимателей. Итоговая цена — 272 тысячи рублей, что составило 90 процентов превышения стартовой цены лота.

— Почти половина от общего объема продаж коммерческой недвижимости, реализованной через единую торговую площадку Москвы с начала 2018 года, приходится на объекты площадью до 50 квадратных метров. С начала года проведено 60 аукционов, где были выставлены объекты малой площади, для участия в них было подано около 350 заявок, — заявлял ранее Геннадий Дегтев.

Больше всего лотов — объектов малой площади реализовано в Северном округе, на втором месте Юго-Западный, на третьем Центральный. Из-за высокого спроса власти Москвы увеличивают количество малых площадей на городских аукционах.

— Ввиду востребованности помещений площадью до 50 квадратных метров среди представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей мы увеличили число таких объектов для выставления на торги. С учетом данных за последние два года около 30 процентов помещений, документация по которым передается для выставления на торги, имеют малую площадь, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман

Всего в этом месяце должны реализовать более 200 объектов коммерческой недвижимости. Это объекты в разных округах, с разными техническими характеристиками.

— На аукционы выставлены объекты площадью от 20 метров до 1 тысячи «квадратов». Практически все они расположены на первых этажах жилых домов, на первой линии, с отдельным входом. Стартовая цена одного квадратного метра в Центральном округе составляет 10 тысяч рублей, в других округах средняя цена аренды на старте — 4,8 тысячи рублей за «квадрат», — сказал Геннадий Дегтев.

По его словам, также популярными у предпринимателей являются и объекты площадью от 150 квадратных метров.

— Как показывает практика, участников аукционов привлекают и объекты площадью от 150 до 250 квадратных метров. В среднем на них подают заявки по пять претендентов.

В настоящее время на аукционы выставлены около 100 таких лотов, торги по ним также пройдут в июле, — ранее сообщал Геннадий Дегтев.

Чтобы принять участие в аукционах города, нужно зарегистрироваться на Инвестиционном портале города Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Один из факторов высокого спроса на малые площади — специфика бизнеса. В небольших помещениях внутри жилых комплексов открывают салоны красоты, аптеки, кофейни, магазины шаговой доступности. Они заранее обеспечивают себе постоянную аудиторию среди жителей многоквартирных домов, поэтому для такого бизнеса меньше рисков. Такое расположение гарантирует предпринимателю окупаемость, если все остальные бизнес-процессы уже налажены.