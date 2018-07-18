На Алтае повысят бюджетные доходы от лесного комплекса

— В Алтайском крае лесная отрасль сегодня на подъеме, — утверждает врио губернатора Виктор Томенко . — Предприятия ежегодно отчисляют в бюджетную систему страны более одного миллиарда рублей. Но в этом году мы планируем увеличить поступления на двадцать процентов. Это связано и с расширением производства, и с более глубокой переработкой сырья, и с ростом объема инвестиций в отрасли с 2,5 до трех миллиардов рублей.

Региональные власти предлагают также повысить арендную плату за пользование лесами. В Алтайском крае ежегодно тратят на защиту и восстановление лесов около 800 миллионов бюджетных рублей. А вот от аренды поступает всего 180 миллионов, хотя арендаторам передано около трех миллионов гектаров леса — самая большая площадь в регионах Сибирского федерального округа. Объемы лесопереработки в крае растут с каждым годом.

— А лесное хозяйство у нас живет на дотациях, поскольку цены на древесину на корню в России занижены и далеки от рыночных, — констатировал Виктор Томенко. — В Алтайском крае средняя ставка долгосрочной аренды — 69 рублей за кубометр в год, тогда как рыночная стоимость заготовленной древесины доходит до 3,5 тысячи рублей за кубометр при затратах на заготовку в 500-800 рублей. Арендаторы и лесопереработчики получают сверхприбыли за счет дешевого ресурса, а бюджетный доход невелик, поэтому и средств на защиту и восстановление насаждений не хватает. Как следствие — неуклонное истощение лесных богатств, снижение экологического потенциала лесов.

В этой ситуации, по мнению краевых властей, необходимо модернизировать систему лесоуправления и, прежде всего, повысить уровень платежей за пользование ресурсами. Это позволит регионам обеспечить необходимое финансирование полномочий по защите и восстановлению лесов.

Руководство Алтайского края также предложило внести в Лесной кодекс поправки, обязывающие арендаторов лесных участков решать задачи по защите и восстановлению лесов.

"Сегодня они не участвуют в предупреждении и тушении лесных пожаров, пресечении правонарушений. Мы предлагаем законодательно закрепить эту обязанность за ними. При этом финансирование затрат на тушение лесных пожаров оставить на федеральном уровне. И ввести ответственность арендаторов за незаконные рубки и захламление лесных участков. На наш взгляд, это было бы справедливо", — пояснили в правительстве региона.

Рослесхозе эти предложения поддержали. Правда, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик уверен: повышать арендные ставки за пользование лесными ресурсами нужно аккуратно, чтобы не навредить бизнесу.

— Нас беспокоит низкая бюджетная доходность отрасли. Россия — уникальная лесная держава, которая позволяет себе в структуре себестоимости лесопродукции оставлять долю арендной платы на уровне двух-четырех процентов, тогда как в мире она достигает сорока-шестидесяти процентов. Но линейные решения об увеличении ставок для бизнеса принимать нельзя. В прошлом году арендные ставки выросли на 44 процента, что сразу вызвало волну возмущения участников рынка — дескать, задушили бизнес. Мы для примера взяли крупный инвестиционный проект в сфере лесопереработки в Красноярском крае и посмотрели, насколько там выросла доля арендной платы в себестоимости продукции после повышения ставок. Оказалось, с 0,01 до 0,014 процента. Конечно, у других арендаторов эта доля увеличилась значительнее, поэтому здесь нужен дифференцированный подход, — отметил глава Рослесхоза.

По мнению Ивана Валентика, арендная ставка должна зависеть от глубины переработки древесины — чем она глубже, тем ниже ставка. Также в ней следует учитывать расходы на лесовосстановление, строительство лесопитомников, лесных дорог.

"Мы подсчитали в среднем по стране и получили экономически обоснованную ставку в 200-250 рублей за кубометр древесины на корню в год. Это позволит убрать с рынка ростовщиков, которые в свое время получили лесные участки в аренду по ставке двадцать-тридцать рублей и теперь продают древесину на корню по полторы тысячи рублей за кубометр. Плюс, конечно, необходимо ужесточить законодательство с точки зрения участия арендаторов в лесовосстановлении и проведении защитных работ", — подчеркнул он.

Комментарий

Цифры ставок арендной платы за древесину на корню, приведенные на лесном форуме, не совсем корректные. Реально лесные предприятия в Алтайском крае платят существенно больше 69 рублей. К тому же в себестоимости деловой древесины не учитывают расходы на доставку леса и готовой продукции. А также то, что из всей массы заготовленной древесины в переработку идет в среднем 69 процентов, остальное — дрова, реализация которых населению вообще убыточна.

Поэтому при повышении ставок нужно внимательно просчитывать всю экономику деревообработки — и инвестиции в новые технологии, и затраты на социальные проекты, на защиту, охрану и восстановление лесов. А когда берут только арендную ставку и максимальную цену на пиломатериал, получается, что лесные предприятия получают сверхприбыли.

На наш взгляд, повышать арендные ставки надо для недобросовестных арендаторов, которые используют лес и не инвестируют в его сохранение и развитие. Мы поддерживаем дифференцированный подход при установлении арендной платы. Он позволит поддерживать более низкими ставками добросовестных арендаторов, развивающих глубокую переработку древесины, создающих новые производства и дополнительные рабочие места, вкладывающих серьезные инвестиции в развитие лесных ресурсов.

Справка «РГ»

Площадь защитных лесов в Алтайском крае составляет 3,2 миллиона гектаров, в том числе это уникальные ленточные боры. По итогам 2017 года в регионе было заготовлено почти 2,5 миллиона кубометров древесины. Готовой продукции лесопереработки отгружено на 6,5 миллиарда рублей, что на 14 процентов больше, чем в 2016 году.