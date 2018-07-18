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На Урале выросла выработка энергии на солнечных станциях
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На Урале выросла выработка энергии на солнечных станциях 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Выработка электроэнергии тоже выросла — на 0,7 процента по полугодию. Многие электростанции нарастили «производительность»: Ново-Свердловская ТЭЦ за год прибавила 15,5 процента, Серовская ГРЭС — 41,6, а Белоярская АЭС — 109 процентов. Это связано с пуском оборудования после ремонта. Традиционно Свердловская область относится к регионам-донорам: переток электроэнергии за пределы региона за шесть месяцев составил 4687,8 миллиона киловатт-часов.
А вот соседние Челябинская и Курганская энергосистемы работают на прием энергии. Потребление там тоже увеличивается: в Зауралье за шесть месяцев оно выросло на 0,3 процента, а на Южном Урале — на 1,6. И, хотя электростанции Челябинской области тоже наращивают выработку (в июне рост составил 14,6 процента, в том числе за счет пуска блока на Троицкой ГРЭС), дефицит сохраняется. Суммарно за полгода две эти энергосистемы получили извне 4717 миллионов киловатт-часов.
Единственным регионом УрФО, где потребление снизилось, стала Тюменская область: за первое полугодие здесь минус 3,9 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В целом объединенная энергосистема Урала отработала полгода с небольшим плюсом: выработка выросла на 0,7 процента, а потребление снизилось на 0,5.
Кстати
Выработка электроэнергии солнечными электростанциями с января по июнь составила 95,9 миллиона киловатт-часов, что на 62,7 процента выше показателя аналогичного периода 2017 года. Столь значительный рост связан с вводом в эксплуатацию в 2017 году восьми солнечных электростанций суммарной установленной мощностью 79 мегаватт.
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