Ещё
В Калининграде нашли 10,5 га земли под жильё для обманутых дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде нашли 10,5 га земли под жильё для обманутых дольщиков 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Региональные власти нашли земельный участок, который позволит решить проблему обманутых дольщиков со всей области. Об этом губернатор Антон Алиханов написал на своей странице в Instagram.
"Был сегодня на встречах и совещаниях. Есть у нас теперь участок для решения проблем большинства дольщиков нашей области. Как только будет документ — поделимся с вами. Это уже почти финал нашей с вами эпопеи. Всё будет хорошо", — отметил глава региона.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что речь идёт о 10,5 га земли на улице Артиллерийской в Калининграде. Территория рассчитана на городскую застройку, её плотность определят после составления проектных документов.
"10,5 га — это очень большой участок. На нём можно построить два крупных жилых комплекса. Застройка будет проектироваться и проходить архитектурную и градостроительную комиссии. От того, что эта земля предназначается дольщикам, не отменяет соблюдение градостроительных норм и процедур. Будет проектно-сметная документация, на основании которой будет вестись дальнейшее строительство", — подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.
Генпрокуратура России признала Калининградскую область одним из регионов, где наблюдаются самые большие проблемы с обманутыми дольщиками. Для решения этого вопроса областные власти ищут инвесторов, которые смогли бы выкупить земельные участки и завершить строительство.
Клопс.Ru: последние новости
18-летний житель Прибрежного включил газ в квартире и грозился взорвать девятиэтажку В мэрии Калининграда рассказали, где будут строить новые жилые кварталы Калининград вошёл в десятку самых подходящих для семейных путешествий городов России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры233
Азовское море предложили заминировать76
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа243
Россиянам дадут еще один выходной235
Ультиматум Крыма, претензии к самолету Путина и другие события дня3
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение