В Калининграде нашли 10,5 га земли под жильё для обманутых дольщиков 

Региональные власти нашли земельный участок, который позволит решить проблему обманутых дольщиков со всей области. Об этом губернатор Антон Алиханов написал на своей странице в Instagram.
"Был сегодня на встречах и совещаниях. Есть у нас теперь участок для решения проблем большинства дольщиков нашей области. Как только будет документ — поделимся с вами. Это уже почти финал нашей с вами эпопеи. Всё будет хорошо", — отметил глава региона.
В пресс-службе областного правительства уточнили, что речь идёт о 10,5 га земли на улице Артиллерийской в Калининграде. Территория рассчитана на городскую застройку, её плотность определят после составления проектных документов.
"10,5 га — это очень большой участок. На нём можно построить два крупных жилых комплекса. Застройка будет проектироваться и проходить архитектурную и градостроительную комиссии. От того, что эта земля предназначается дольщикам, не отменяет соблюдение градостроительных норм и процедур. Будет проектно-сметная документация, на основании которой будет вестись дальнейшее строительство", — подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.
Генпрокуратура России признала Калининградскую область одним из регионов, где наблюдаются самые большие проблемы с обманутыми дольщиками. Для решения этого вопроса областные власти ищут инвесторов, которые смогли бы выкупить земельные участки и завершить строительство.