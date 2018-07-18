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Еще один жилой дом для военнослужащих ждет новоселов в Волочаевском городке под Хабаровском
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Еще один жилой дом для военнослужащих ждет новоселов в Волочаевском городке под Хабаровском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Это будет четвертый дом, переданный в эксплуатацию в 2018 году военными строителями в Волочаевском городке.
Специалисты Главного военно-строительного управления по специальным объектам (входит в состав Военно-строительного комплекса Минобороны России) завершили возведение жилого дома для военнослужащих Восточного военного округа (ВВО). Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. Пакет необходимой документации для получения разрешения на ввод направлен в адрес технического заказчика — Регионального управления заказчика капитального строительства ВВО.
Это будет четвертый дом, переданный в эксплуатацию в 2018 году военными строителями в Волочаевском городке. Кроме того, было получено заключение о соответствии и разрешение на ввод по инженерным сетям, внеплощадочному коллектору и подъездной автодороге к жилому микрорайону застройки. Завершены работы по устройству пешеходной связи от Волочаевского городка до пер. Засыпной и благоустройство прилегающей территории. В ближайшее время 176-квартирный жилой дом, будет передан в эксплуатацию.
Жилые дома комфортны для проживания военнослужащих и членов их семей — просторные светлые квартиры с ремонтом, современные инженерные системы, в том числе противопожарные, во дворе детская и спортивная площадки. Все применяемые строительные материалы безопасны для людей и имеют соответствующие сертификаты.
Справочно:
Волочаевский городок строится для нужд ВВО, объект состоит из 12 жилых домов, 6 из которых — дома с поворотными монолитно-кирпичными вставками. Общее количество квартир в жилых домах — 2192, общей площадью 139 496 м2.
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