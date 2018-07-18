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В Ставрополе загорелась квартира на улице Пирогова
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В Ставрополе загорелась квартира на улице Пирогова 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Ставрополе горела квартира на предпоследнем этаже многоквартирного дома. Видео пожара распространяется в социальных сетях.
Как уточняют комментаторы, пожар случился на улице Пирогова в доме 48/4. «Ребёнок играл со спичками», — утверждают они. Кроме того, упоминается, что в квартире была ещё девочка.
«Слава Богу, все живы и здоровы, — пишут пользователи. — А квартиру и починить можно».
Официальной информации от пожарных пока не поступало.
Пожар на Пирогова ⠀ Присылайте фото/видео происшествий в direct ⠀ #26stav #chp_26stav #Stavropol #Ставрополь #ЧП #ДТП #происшествие #кмв #kmv #СКФО #Кавказ #Пятигорск #Кисловодск #ессентуки #Георгиевск
Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 18 Июл 2018 в 7:33 PDT
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