В Ставрополе загорелась квартира на улице Пирогова

Ставрополе горела квартира на предпоследнем этаже многоквартирного дома. Видео пожара распространяется в социальных сетях.

Как уточняют комментаторы, пожар случился на улице Пирогова в доме 48/4. «Ребёнок играл со спичками», — утверждают они. Кроме того, упоминается, что в квартире была ещё девочка.

«Слава Богу, все живы и здоровы, — пишут пользователи. — А квартиру и починить можно».

Официальной информации от пожарных пока не поступало.

Пожар на Пирогова ⠀ Присылайте фото/видео происшествий в direct ⠀ #26stav #chp_26stav #Stavropol #Ставрополь #ЧП #ДТП #происшествие #кмв #kmv #СКФО #Кавказ #Пятигорск #Кисловодск #ессентуки #Георгиевск

Публикация от ЧП Нетипичный Ставрополь (@chp_26stav) 18 Июл 2018 в 7:33 PDT