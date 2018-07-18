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Шувалов: счастье не зависит от размера жилья
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Шувалов убежден, что счастье человека не зависит от размера жилья 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Счастье человека зависит не от площади его жилья, на рынке должны быть предоставлены разнообразные варианты для покупателей. Такое мнение выразил глава ВЭБ Игорь Шувалов, выступая на Московском Урбанистическом форуме.
"Главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям. Если вам нужна квартира в 20 метров, купите ее и будьте счастливы. Если вам нужна квартира 100 метров и у вас есть для этого доход, купите себе квартиру 100 метров", — сказал он.
Глава ВЭБ подчеркнул, что самое важное, чтобы люди могли иметь разнообразные предложения. "И это предложение должно формировать самый современный облик города", — резюмировал он.
Шувалов напомнил, что два года назад ему "прицепили" фразу про "смешные квартиры".
"Так вот, ржали надо мной те, кому я говорил, что в 20 метрах можно быть счастливым. Или в 200 метрах можно быть счастливым, главное, чтобы на рынке была возможность выбрать по возможностям и по своим желаниям", — сказал он.
Глава ВЭБ добавил, что очень важна именно возможность выбора, и ее рынок должен предоставить.
"Часто бывают, что до работы пять минут пешком дойти, она высокооплачиваемая и все вроде у меня хорошо, и жена у меня красивая, и дети хорошие, в школу ходят, а люди все несчастливы. А кто-то и час может на работу доехать и у него другие жизненные сложности, а он счастливый. Поэтому, конечно, ощущать себя счастливым очень важно. Поэтому чтобы после тяжелого рабочего дня, после счастливого рабочего дня прийти домой в квартиру, которая должна быть такой, чтобы это счастье продолжалось", — отметил он.
Два года назад Шувалов на форуме "Среда для жизни" сказал, что кажется смешным, но люди приобретают жилье площадью 20 кв. метров и оно очень популярно, на рынке есть соответствующая ниша.
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Комментарии5  Ещё 4 источника 
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