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Прошедший мундиаль подогрел интерес россиян к курортам Хорватии и Франции
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Прошедший мундиаль подогрел интерес россиян к курортам Хорватии и Франции 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Лидерами роста также стали Болгария, Кипр и курорты Краснодарского края, сообщает портал Vesti.ru со ссылкой на экспертов Aviasales.
Альтернативные направления — Испания, Италия и Португалия — показали рост всего на 6%, а, например, Черногория и Израиль остались на прошлогоднем уровне бронирований. Значительно вырос спрос на перелеты в курорты Краснодарского края, а вот в Крым, наоборот, упал на 4%.
Что касается интереса покупателей недвижимости из России, то Хорватия и Франция стабильно входят в ТОП-30 популярных направлений.
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