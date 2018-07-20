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Количество исковых заявлений в Арбитражный суд Псковской области увеличилось на 10,9 процента
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Количество исковых заявлений в Арбитражный суд Псковской области увеличилось на 10,9 процента 

Псковская губерния 1 час назад
В первом полугодии 2018 года в Арбитражный суд Псковской области поступило 2 957 исковых заявлений, что на 10,9 процента больше, чем в 2017 году (2 635 дел), сообщает пресс-служба суда. Из поступивших исковых и иных заявлений — 2 367 заявлений по экономическим спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений, что составило 80 процентов от общего количества поступивших заявлений. Кроме того, 492 исковых заявлений по экономическим спорам, касающимся административных и иных публичных правоотношений, что составило 16,6 процента от общего количества поступивших заявлений. Два заявления касались установления фактов, имеющих юридическое значение, что составило 0,07 процента от общего количества поступивших заявлений, в первом полугодии 2017 года заявления вообще не поступали. 95 заявлений по делам о несостоятельности (банкротстве), что составило 3,2 процента от общего количества поступивших заявлений. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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