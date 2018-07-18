Градостроительный потенциал агломераций России составляет почти 1 млрд кв м

МОСКВА , 18 июл — РИА Недвижимость. Совокупный градостроительный потенциал 17 крупнейших агломераций России составляет 900 миллионов квадратных метров, сообщила на Московском урбанистическом форуме в среду исполнительный директор фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди.

"Градостроительный потенциал, который мы оценили количественно путём анализа плотности застройки жилых территорий этих крупнейших городов, составляет, по нашим оценкам, порядка 900 миллионов квадратных метров", — сказала она, добавив, что это 70% ВВП. В денежном выражении это около 68 триллионов рублей, отметила Полиди.

По мнению эксперта, освоить эти потенциальные территории можно, в том числе, с помощью крупных проектов редевелопмента территорий. Порядка половины из исследованных 17 агломераций будут продолжать свой рост до 2030-2035 года, добавила Полиди.