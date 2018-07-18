Эксперт оценил уровень безработицы в Москве

МОСКВА , 17 июл — РИА Новости . Безработица в Москве снизилась и стала самой низкой в регионе, при этом рынок вакансий растет, заявил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Андрей Бесштанько

"Безработица самая низкая в регионе, позиции по заработной плате также одни из самых высоких… Если говорить о ситуации, которая у нас наблюдается на протяжении последних двух лет, но в целом в тренде с 2010 года, то я должен сказать, что рынок труда в Москве заметно оживился. Это видно по очень серьезным сдвигам в части количества организаций, которые заявили массовое высвобождение, то есть если с 2016 годом сравнивать, падение фактически в три раза этого показателя", — заявил Бесштанько на Московском урбанистическом форуме в среду.

Он отметил, что по намеченным высвобождениям «фактически в четыре раза с 2016 года тренд на уменьшение».

"Если говорить по базовым показателям зарегистрированной безработицы, то здесь совершенно четко виден также позитивный тренд. Если брать в целом объем признания, то это… снижение с 74 тысяч по 29 тысяч признаний безработных. Соответственно по датам, это с 36 тысяч до 25 тысяч зарегистрированных безработных, если сравнивать 2016 и 2018 год", — добавил Бесштанько.

Также он сообщил, что позитивные тренды отмечаются на рынке труда. Так, количестве заявленных вакансий в 2016 году составляло 299 тысяч. «В 2017 году мы закрыли 398 тысяч вакансий… Только за полугодие 2018 года, в настоящее время мы получили 250 тысяч, в первом полугодии всегда определенное затишье, я думаю, что по количеству заявленных вакансий 2018 год будет достаточно продуктивным», — заключил Бесштанько.

Ранее заместитель мэра столицы по социальной политике Леонид Печатников сообщил, что уровень безработицы в Москве снизился до минимальных 1,3%, предложений на рынке вакансий в 6,4 раза больше числа безработных.