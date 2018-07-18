Санкт-Петербург стал самым популярным городом России для семейных путешествий

Сервис tvil.ru опубликовал рейтинг самых популярных российских городов для путешествий с детьми. Список составлен по данным бронирования туристами отелей и апартаментов.

Для мониторинга были выбраны даты с 15 июля по 31 августа 2018 года. Курортные города в рейтинге не участвовали. Семьи с детьми бронируют путешествия на срок от двух до пяти ночей. На жилье туристы тратят в среднем от 1,8 до 3,2 тысяч рублей в сутки.