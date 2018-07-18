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Санкт-Петербург стал самым популярным городом России для семейных путешествий
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Санкт-Петербург стал самым популярным городом России для семейных путешествий 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сервис tvil.ru опубликовал рейтинг самых популярных российских городов для путешествий с детьми. Список составлен по данным бронирования туристами отелей и апартаментов.
Для мониторинга были выбраны даты с 15 июля по 31 августа 2018 года. Курортные города в рейтинге не участвовали. Семьи с детьми бронируют путешествия на срок от двух до пяти ночей. На жилье туристы тратят в среднем от 1,8 до 3,2 тысяч рублей в сутки.
Первым в списке популярности стал Санкт-Петербург, в котором туристы проводят в среднем пять ночей. На второй строчке разместилась Москва, со средним результатом 4 ночи. Казань замкнула тройку лидеров. Далее идут Ярославль, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Петрозаводск, Воронеж и Новосибирск.
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