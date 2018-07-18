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Дмитрий Азаров вручил ключи от новых квартир тольяттинским детям-сиротам
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Дмитрий Азаров вручил ключи от новых квартир тольяттинским детям-сиротам 

Волга Ньюс 1 час назад
Новое жилье в Автозаводском районе получили семеро молодых людей, некоторые из них ждали этого события несколько лет и сами уже успели обзавестись семьями и детьми.
"Понимаю, что всем вам пришлось запастись терпением и довольно долго ждать своей очереди. Но теперь вы обретаете свой дом, и я желаю вам, чтобы он стал для вас по настоящему родным", — обратился к новоселам Дмитрий Азаров.
Стоит отметить, что региональные власти и лично руководитель области уделяют первостепенное внимание решению проблемы обеспечению жильем детей-сирот. Только в 2018 году в губернии на эти цели будет направлено 723,55 млн руб., и в свои квартиры переедут более 570 молодых людей. В Тольятти собственное жилье получат в этом году 62 молодых человека.
"Хочу пожелать вам стать людьми успешными. Ваш успех должен стать успехом города Тольятти, стать успехом региона, стать успехом нашей страны. Все в ваших руках, вы молоды, энергичны, знаете, чего хотите добиться в жизни. Пусть все задуманное исполнится", — напутствовал молодых людей Дмитрий Азаров и предложил посмотреть новые квартиры.
Как пояснил Сергей Анташев, квартиры в этом жилом комплексе на Московском проспекте сдаются с «черновой» отделкой, тем не менее, по просьбе городской администрации застройщик согласился отремонтировать эти семь квартир.
Глава региона оценил качество ремонта, заметив, что все работы выполнены на самом высоком уровне, и молодым людям остается только привезти мебель. Мама двоих ребятишек Мария Озолс в восторге от своего нового места жительства: «Квартира очень красивая и уютная. Наша мечта сбылась, четыре года мы ждали этого момента, теперь с детьми мы можем начать новую жизнь».
Мария не ожидала, что ключи от нового дома ей передаст лично руководитель области. «Я знала, что Дмитрий Игоревич большое внимание уделяет нашему вопросу, но не ожидала, что наша давняя проблема так быстро разрешится. Спасибо ему за это», — сказала девушка.
"Мы все благодарны Дмитрию Игоревичу, что при его непосредственной поддержки решается этот актуальный для города вопрос", — добавила депутат тольяттинской гордумы Наталья Жукова.
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