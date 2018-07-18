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«К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске вырастет аренда квартир»
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«К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске вырастет аренда квартир» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Подобные делегации редко прибегают к услугам арендодателей. Для официальных лиц и их ближайшего окружения, в том числе обслуги и охраны, будет предоставлен гостиничный фонд, а также специально построенные дома в так называемом „президентском поселке“. Большинство журналистов будет размещаться в отельном фонде, и лишь издания, которым это предписывает внутренняя политика, будут искать квартиры.
Развлекательная программа пока неизвестна, но, возможно, она привлечет дополнительных гостей. Они могут приезжать из других городов на концерты и тому подобные мероприятия. В таком случае загруженность отельного фонда приведет к повышению спроса на аренду. Других причин для большого роста цен в этот период нет. Это не чемпионат мира!
Для аренды будут интересно центральное местоположение домов: это микрорайоны Западный луч, Манхэттен, поселок Мелькомбинат, улица Братьев Кашириных, Труда — возле места проведения самих саммитов. Это также улицы, которые пересекаются с проспектом Ленина.
Если говорить о наличии свободных мест, то они наиболее массово представлены сегодня в новых домах на Тополиной аллее, в Академ Риверсайде, в Парковом, в Парковом-2. В Манхэттене и Западном луче квартиры будут стоить дороже, потому что они продавались с черновой отделкой, и сами собственники делали качественный ремонт, жилье является более комфортным и дорогим. Однокомнатную квартиру можно снять от 25 тысяч рублей и более. К саммитам вырастет аренда квартир именно комфорт-класса.
Если ажиотаж и будет, то кратковременным. Аренда в связи с саммитами будет максимум на месяц — на период, когда люди будут приезжать для подготовки. Возможна точечная динамика цен, только в центре. Люди будут заранее искать варианты, когда станет известна программа мероприятия.
В целом на рынке аренды мы сегодня видим семьи, которые не могут взять ипотеку, студентов, а также граждан, которые приезжают на временную работу, до двух лет. Они ищут разного класса квартиры, в том числе комфортные, какие будут как раз востребованы и перед саммитами. Массовых же изменений не будет, и на рынок в целом это не повлияет».
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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