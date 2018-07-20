На 1 июля госдолг Псковской области вырос на 400 млн рублей 

По данным министерства финансов России, государственный долг Псковской области на 1 июля составил 16 млрд 663 млн 206 тыс. рублей: таким образом, за прошедший месяц госдолг увеличился на 399,3 миллиона рублей. Коммерческие кредиты Псковской области составили 10 млрд 025 млн 524 тыс. рублей (рост составил 1 млрд 811 млн рублей), бюджетные кредиты — 6 млрд 143 млн 516 тыс. рублей (снижение составило 1 млрд 412 млн рублей). Также в составе госдолга — 494,17 млн рублей госгарантий, представленных за кредит водоканала города Пскова. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».