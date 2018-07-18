В Бибиреве демонтировали бытовки и пристройку к жилому дому

Несколько незаконно возведенных объектов были демонтированы на днях в районе Бибирево. Соответствующее решение было принято окружной комиссией по пресечению самовольного строительства. Об этом сообщили в управе района.

Так, по решению комиссии была снесена пристройка к жилому дому площадью 20 квадратных метров по адресу улица Плещеева, владение14А. Помимо этого в Бибиреве демонтировали 21 рабочую бытовку в Проектируемом проезде № 5003 — в промзоне за метро «Бибирево», неподалеку от ЖК «Юрлово».

Отметим, что заседание комиссии по рассмотрению данных вопросов проводилось в начале июля. (ис)